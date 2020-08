Voucher, bonus e prove gratis: quali strategie di marketing funzionano veramente?

Ven, 28/08/2020 - 10:27 — La redazione

Ne abbiamo sentito molto parlare negli ultimi anni grazie a portali e piattaforme di streaming, ma queste tre strategie di marketing esistono ormai da anni. Oggi andiamo a scoprire più nel dettaglio come funzionano i voucher, i bonus e le prove gratis offerte dai vari siti di e-commerce e non per capire se effettivamente valga la pena di investire il proprio tempo e fondi in tali attività.

Fonte: Unsplash

Il termine voucher, sinonimo di buono e coupon, secondo il sito dell’enciclopedia Treccani.it , viene utilizzato per far riferimento a molti tipi di strategie e prodotti in Italia. Per quanto riguarda il settore marketing, quando si menziona il termine voucher vengono subito in mente i voucher regalo, ovvero quelle tessere prepagate che vengono solitamente acquistate dai nostri cari o da chi ci vuole fare un regalo e non sa bene cosa comprarci. Non solo risolvono il problema di una potenziale scelta sbagliata, ma soprattutto offrono al festeggiato o alla festeggiata la possibilità di scegliere il proprio regalo in tutta libertà. Dal punto di vista economico questa soluzione garantisce un’entrata certa al negozio o all’azienda che emette la tessera prepagata poiché chi la acquista deve effettuare immediatamente il pagamento. Un altro tipo di voucher, meglio conosciuto come coupon, è quello ampiamente pubblicizzato dal programma TV trasmesso qualche anno fa sul canale Real Time Tutti pazzi per la spesa. Come ricordiamo, i vari episodi erano stati girati negli Stati Uniti, Paese in cui la cultura del couponing va ancora alla grande. Si tratterebbe in partica di collezionare più buoni possibili per pagare pochissimo o quasi nulla alla cassa del supermercato. Questo fenomeno tuttavia non esiste in Italia, a causa della mancanza di tali coupon, ma viene ampiamente utilizzato in America, dove le spese sono effettivamente enormi e il consumismo è ancora rampante.

Un altro elemento molto utilizzato dai vari siti online sono i bonus. Soprattutto i siti di casinò online, come spiega Casinos.it , utilizzano questo tipo di strategia offrendo ai potenziali clienti diversi tipi di bonus e dunque invogliandoli a giocare di più. Tra i bonus più popolari, troviamo quelli di benvenuto: per ottenerli è necessario iscriversi sul sito selezionato ed effettuare un primo deposito, dopodiché l’utente potrà ricevere un importo prestabilito da poter spendere sul sito di gioco. Gli altri bonus disponibili sono normalmente incentrati sui giri gratis, depositi, rimborsi e ricariche, tuttavia i termini e le condizioni d’offerta variano costantemente in base al sito di riferimento, rendendo alcune offerte convenienti e altre no: spetta all'utente il compito di informarsi riguardo a termini e confizioni per determinare quali bonus possano effettivamente offrire dei vantaggi tangibili.

Fonte: Unsplash

Spostandoci su un altro settore che sembra non essere mai sazio di clienti, troviamo le prove gratuite. Nel mondo digitale questa strategia di marketing sembra ormai essere la norma e permette ai potenziali clienti di usufruire di un determinato servizio per una o due settimane, in base al sito scelto. Tra i giganti che mettono a disposizione tale offerta troviamo Amazon Prime, ovvero il servizio di consegna a domicilio dei prodotti acquistati presso il sito e-commerce di Amazon, azienda che sembra non conoscere crisi come indicato in questo nostro articolo . Con questo servizio, le aziende ci offrono l’opportunità di abituarci a qualcosa di così comodo e dal costo praticamente irrisorio, soprattutto se diviso tra i familiari o con il proprio partner, che farne a meno in un secondo momento, o alla scadenza della prova stessa, sembra quasi impossibile. È chiaro dunque che questa strategia funzioni e richieda uno sforzo minimo da parte dell’utente, ma un investimento piuttosto notevole da parte dell’azienda, soprattutto se è di grandi dimensioni.

Tutte e tre le strategie descritte hanno dato prova di funzionare in settori diversi ed è chiaro che in base alle proprie esigenze, bisognerà fare modifiche e adattarle per garantirne il successo.