Al “Mi Habana” di Firenze ospiti speciali i cubani Marvin Freddy e Kayanco | Il Sito di Firenze

Ha inaugurato da pochissimi giorni “Mi Habana”, il primo ristorante e cocktail bar esclusivamente cubano, che si trova a Firenze, in via De’ Pandolfini 13/r (a due passi da Santa Croce), e già domani, domenica 8 giugno, dalle 19 ospiterà due importanti artisti della scena musicale caraibica: Marvin Freddy e Kayanco.

Marvin Leonard Fenty (Marvin Freddy) è il più promettente e talentuoso autore e produttore della musica urbana cubana; ha già scritto canzoni famose per il gruppo Gente De Zona, come i successi "Estan Locos" e "La Alarma". Dopo il primo lavoro, "Chequeando" del 2012, ha dato vita insieme a suo fratello, il rapper Kayanco, al secondo album, dal titolo "La Contraseña", pubblicato dalla Planet Records.

Oltre ai due artisti, al “Mi Habana” ci sarà un dj set a cura di Habana Roby (che proporrà salsa, bachata, reggaeton, cubaton e timbaton) ed un “apericena” che permetterà di provare tutte le specialità caraibiche.

