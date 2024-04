Impianti sportivi, Vannucci: “Crediamo fortemente negli investimenti” | Il Sito di Firenze

Tuesday, 12 August 2014 – 12:38

Lavori di manutenzione

Ven, 08/08/2014 – 18:54 — La Redazione

Estate tempo di lavori in quattro impianti sportivi cittadini: nuovo parquet al Palazzetto ITI e alla Palestra Fois e messa in sicurezza dei solai della Piscina Paganelli e della Palestra Atletica Pesante Rifredi. “L’estate è il momento migliore per la manutenzione degli impianti sportivi dal momento che molte attività vengono sospese – ha detto l’assessore allo Sport Andrea Vannucci che questa mattina ha fatto un sopralluogo alla Piscina Paganelli – e non si creano particolari disagi. Crediamo fortemente nella necessità di investire sulla manutenzione del nostro patrimonio di infrastrutture. È importante che gli sportivi possano svolgere attività in ambienti moderni, sicuri e funzionali”. Il vecchio pavimento in gomma del Palazzetto ITI e della Palestra Fois, dove non era presente il fondo in legno e dove si disputano gare di basket e pallavolo, è stato sostituito con il vecchio parquet smontabile, ancora in ottime condizioni, del Palazzetto dello sport Nelson Mandela Forum dove, in occasione dei campionati europei di basket ‘Euroleague 2013’, è stato sostituito con un nuovo pavimento di maggiori caratteristiche prestazionali. Il progetto di installazione del parquet smontabile presso il Palazzetto ITI (comprensivo di opere accessorie) e presso la Palestra Fois è stato predisposto dal Comune. in quest’ultimo impianto il trattamento di finitura sarà eseguito a cura della Società Sportiva US Sales che gestisce l’impianto. I lavori sono stati appaltati alla ditta Consorzio Telma di Firenze per un importo complessivo di 33.500 euro e sono stati diretti dai tecnici della P.O. Impianti sportivi – Servizio Supporto tecnico Quartieri e Impianti sportivi. Per quanto riguarda invece la messa in sicurezza dei solai della Piscina Paganelli e della Palestra Atletica Pesante di Rifredi i lavori sono stati resi necessari dalle infiltrazioni di acqua dalla copertura che si sono succedute negli anni e che hanno determinato il verificarsi di casi di ‘sfondellamento’ dei solai della copertura della vasca tuffi della Piscina Paganelli e della Palestra di Atletica Pesante Rifredi. Per far fronte a tutto ciò è stata realizzata una rete metallo/plastica al solaio in laterizio della vasca tuffi presso la Piscina Paganelli e installato un controsoffitto antisfondellamento presso la Palestra Atletica Pesante Rifredi. Gli interventi sono stati eseguiti rispettivamente dalle ditte Centauro srl di Lastra a Signa e Fiorentina Costruzioni di Firenze e sono sostanzialmente ultimati.

Le opere hanno avuto un costo di 64.000 euro per la Paganelli e di 80.000 euro per la palestra dell’atletica pesante Rifredi. I lavori sono stati progettati e diretti dai tecnici della P.O. Impianti sportivi – Servizio Supporto tecnico Quartieri e Impianti sportivi.

