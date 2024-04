Oggi amichevole Fiorentina – Montecatini: biglietti esauriti…e rubati | Il Sito di Firenze

Wednesday, 11 June 2014 – 08:21

Controlli delle Forze dell’Ordine

Sab, 13/07/2013 – 00:11 — La Redazione

Oggi alle 18 la Fiorentina giocherà a Montecatini la prima amichevole delle stagione. I biglietti per assistere alla partita sono andati esauriti e sono stati predisposti dalle forze dell’ordine controlli ai cancelli d’ingresso poiché, come denunciato da parte della società MontecatiniMurialdo, sono stati rubati diversi tagliandi custoditi in un’auto in sosta nei dintorni dello stadio. Il MontecatiniMurialdo spiega che i biglietti trafugati saranno facilmente riconoscibili in quanto la societa’ e’ in possesso dei numeri di serie.

La partita sarà visibile anche in diretta streaming su violachannel.tv. La Società Viola, con una nota, invita coloro che sono sprovvisti di biglietto a non recarsi a Montecatini, invece per facilitare i tifosi in possesso di regolare biglietto, dall’uscita di Montecatini verranno posizionate delle indicazioni per raggiungere il parcheggio dell’ippodromo che, per l’occasione, sarà riservato ai tifosi.

Segui @ilsitodifirenze

Wednesday, 11 June 2014 – 08:21

Controlli delle Forze dell’Ordine

Sab, 13/07/2013 – 00:11 — La Redazione

Oggi alle 18 la Fiorentina giocherà a Montecatini la prima amichevole delle stagione. I biglietti per assistere alla partita sono andati esauriti e sono stati predisposti dalle forze dell’ordine controlli ai cancelli d’ingresso poiché, come denunciato da parte della società MontecatiniMurialdo, sono stati rubati diversi tagliandi custoditi in un’auto in sosta nei dintorni dello stadio. Il MontecatiniMurialdo spiega che i biglietti trafugati saranno facilmente riconoscibili in quanto la societa’ e’ in possesso dei numeri di serie.

La partita sarà visibile anche in diretta streaming su violachannel.tv. La Società Viola, con una nota, invita coloro che sono sprovvisti di biglietto a non recarsi a Montecatini, invece per facilitare i tifosi in possesso di regolare biglietto, dall’uscita di Montecatini verranno posizionate delle indicazioni per raggiungere il parcheggio dell’ippodromo che, per l’occasione, sarà riservato ai tifosi.

Segui @ilsitodifirenze