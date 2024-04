Twitter: come numero di followers la Fiorentina è la terza squadra di Serie A | Il Sito di Firenze

Dove c’è “tendenza” facilmente puoi trovare un calciatore: che sia moda, spettacolo, eventi o località “in” non fa la differenza, la parola d’ordine comunque è esserci. Anche sui Social Network, quindi, i nostri giocatori di Serie A non si sono fatti attendere, anzi. Protagonisti dentro e fuori dal campo, per molti calciatori del nostro campionato, la presenza su canali social è diventato quasi un ‘secondo’ allenamento quotidiano. Twitter sembra essere uno dei preferiti: basti pensare che Marquinhos posta oltre 21 tweet al giorno, Mario Balotelli supera mediamente i 12 e Radja Nainggolan twitta circa 11 volte al giorno.

Tutti i dati completi sono disponibili nella simpatica ed interessante infografica realizzata da Betclic dedicata alla Seria A su Twitter: dati, numeri, profili, conversazioni, tweet ordinati in classifiche e ‘corner’ curiosità. Si scopre che nella partita tra Italia vs Resto del Mondo, Balotelli è l’attaccante con maggior numero di followers, 968.098, mentre tra i difensori si mette in luce lo juventino Chiellini, con 818063 sostenitori.

La classifica generale (per numero di followers) vede il Milan al primo posto con 4381943 fan, seguito dalla Juve, seconda con 2371659 followers, e al terzo la Fiorentina, 1042554. L’Inter chiude quarta con 724385 followers, e il Napoli quinto, seguito da 666723 sostenitori partenopei su Twitter. Il giocatore di Serie A che ritira il ‘cinguettio d’oro’ è Giorgio Chiellini, grazie ai suoi 818.063 followers, 2436 tweet e la più elevata ‘anzianità’ social (iscrizione del 5 maggio 2009). Tutti i dati e le curiosità nell’infografica a questo indirizzo https://www.betclic.it/c/la-serie-a-su-twitter

