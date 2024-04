Viareggio – Fiorentina in diretta streaming su violachannel | Il Sito di Firenze

Saturday, 16 August 2014 – 12:15

Amichevole

Mer, 15/08/2012 – 00:00 — La Redazione

La gara amichevole tra Fiorentina ed Esperia Viareggio in programma oggi allo stadio dei Pini, sarà trasmessa

in diretta streaming su violachannel.tv. Per coloro che si recheranno in Versilia ad assistere all’incontro, presentandosi solo presso la biglietteria ufficiale di Via Duprè, muniti del biglietto utilizzato per assistere alla gara amichevole, verrà riservato un biglietto d’ingresso a tariffa scontata nei settori di Maratona e Curva Ferrovia, per la prima gara di Campionato tra Fiorentina e Udinese.

