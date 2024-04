Pic-nic sull'Arno per i "Fochi" di San Giovanni | Il Sito di Firenze

Martedì 24 giugno, torna il pic-nic “notturno” presso la spiaggia sull’Arno Easy Living, in occasione dei tradizionali “Fochi di San Giovanni, la festa del patrono di Firenze. La cena, a menù biologico, inizierà alle ore 21.00 e sarà l’occasione per vedere i fuochi d’artificio da una posizione privilegiata (piazza Poggi, lungarno Serristori). Sono aperte le prevendite.

Il pic-nic biologico, organizzato e ideato dall’associazione PiazzArt, quest’anno prende il nome di Biocolo, parola che nasce come gioco tra binocolo – oggetto per vedere meglio i fuochi, che sarà la forma del pack – e biologico.

Il menù è a cura dell’associazione Inzuppa. Il kit per il pic-in è composto da oggetti ecocompatibili, di ottima qualità e riutilizzabili in vari modi. Il contenitore di quest’anno ha la forma di un tubo (binocolo) che può essere utilizzato anche come porta frutta. Tra gli oggetti compresi nel kit anche una stuoia di cartone intrecciato realizzato dalla cooperativa sociale “Altremani”. Il menù sarà spiegato in dettaglio da una carta informativa: non solo elencherà le portate, ma anche la provenienza degli alimenti, le loro caratteristiche e dove gettare il pack.

Quest’anno il menù prende è in “tinta con i fuochi”: “Pum” è la zuppa di arance valencia e pomodorini; “Pan Patapam” è un tortino di verdure in crosta brisè; “Ratatatatatà” è un muffin di frutta e “Pum pum pum” la frutta di stagione. Il tutto sarà contenuto in un tubo (biocolo) insieme a una tovaglietta (sarà una stuoia in materiale naturale, cartone ignifugo) e una birra o una bottiglietta d’acqua. Il tutto per un costo di 15 euro. Dalle 19 del 24 giugno si potrà ritirare il kit (costo 15 euro). La prenotazione è obbligatoria riempiendo i campi sul sito http://pic-nic-sangiovanni.eventbrite.com/?aff=efbevent.

Segui @ilsitodifirenze



Martedì 24 giugno, torna il pic-nic “notturno” presso la spiaggia sull’Arno Easy Living, in occasione dei tradizionali “Fochi di San Giovanni, la festa del patrono di Firenze. La cena, a menù biologico, inizierà alle ore 21.00 e sarà l’occasione per vedere i fuochi d’artificio da una posizione privilegiata (piazza Poggi, lungarno Serristori). Sono aperte le prevendite.

Il pic-nic biologico, organizzato e ideato dall’associazione PiazzArt, quest’anno prende il nome di Biocolo, parola che nasce come gioco tra binocolo – oggetto per vedere meglio i fuochi, che sarà la forma del pack – e biologico.

Il menù è a cura dell’associazione Inzuppa. Il kit per il pic-in è composto da oggetti ecocompatibili, di ottima qualità e riutilizzabili in vari modi. Il contenitore di quest’anno ha la forma di un tubo (binocolo) che può essere utilizzato anche come porta frutta. Tra gli oggetti compresi nel kit anche una stuoia di cartone intrecciato realizzato dalla cooperativa sociale “Altremani”. Il menù sarà spiegato in dettaglio da una carta informativa: non solo elencherà le portate, ma anche la provenienza degli alimenti, le loro caratteristiche e dove gettare il pack.

Quest’anno il menù prende è in “tinta con i fuochi”: “Pum” è la zuppa di arance valencia e pomodorini; “Pan Patapam” è un tortino di verdure in crosta brisè; “Ratatatatatà” è un muffin di frutta e “Pum pum pum” la frutta di stagione. Il tutto sarà contenuto in un tubo (biocolo) insieme a una tovaglietta (sarà una stuoia in materiale naturale, cartone ignifugo) e una birra o una bottiglietta d’acqua. Il tutto per un costo di 15 euro. Dalle 19 del 24 giugno si potrà ritirare il kit (costo 15 euro). La prenotazione è obbligatoria riempiendo i campi sul sito http://pic-nic-sangiovanni.eventbrite.com/?aff=efbevent.

Segui @ilsitodifirenze