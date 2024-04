Da oggi a domenica la XX edizione di Artigianato e Palazzo | Il Sito di Firenze

Da oggi, giovedì 15, a domenica 18 maggio la XX edizione di "Artigianato e Palazzo", la manifestazione, che quest’anno festeggerà i vent’anni di attività e che vede la partecipazione di oltre 700 artigiani provenienti da tutta Italia e dall’estero in rappresentanza di circa 140 antichi mestieri, torna a Firenze. Quattro giorni in cui le “arti” e i “mestieri” si incontrano senza contrapposizioni tra ideale e manuale, tra sapere e saper fare.

L’inaugurazione sarà alle ore 10.30 alla presenza dei Principi Jean e Diane del Lussemburgo, padrino e madrina dell’edizione 2014 che assegneranno allo stand più bello il Premio Comitato Promotore.

Saranno 4 giorni dedicati ai protagonisti della manualità, con 91 artigiani al lavoro tra cui 37 nuovi espositori, 46 mestieri diversi rappresentati a cui si aggiungono quest’anno i vincitori del contest “Blogs&Crafts” realizzato in collaborazione con QN/LA NAZIONE, un concorso ideato per sostenere le giovani generazioni e per festeggiare il ventennale guardando al futuro. Sono stati selezionati da una apposita giuria 10 artigiani under 35 – liutai, mosaicisti, tessitori, intarsiatori, orafi, scultori, legatori, sarti, cartapestai – che parteciperanno gratuitamente alla mostra e 10 fra i più brillanti giovani blogger esperti di artigianato, lifestyle, turismo e moda. Questi ultimi racconteranno in live blogging sui loro siti (con foto, interviste e video) lo spirito che ha guidato ARTIGIANATO E PALAZZO in venti anni di successi, gli eventi e le curiosità dell’edizione 2014.

Durante i giorni di Mostra, con orario continuato dalle 10 alle 21 – tra gli splendidi viali fioriti, le limonaie e la Loggia del Buontalenti del seicentesco Giardino Corsini realizzato da Gherardi Silvani, aperto al pubblico solo per l’occasione – i visitatori potranno ammirare dal vivo le lavorazioni e acquistare i sofisticati manufatti realizzati su misura dalle mani sapienti degli artigiani rappresentanti di diversi mestieri: dalla soffiatura del vetro all’intaglio del legno alla legatoria d’arte; dall’intreccio della paglia all’arte del cesello alla lavorazione della ceramica; dalla lavorazione di tessuti stampati e del cuoio alla realizzazione di scarpe e abiti esclusivi su misura; penne prodotte con profumati legni esotici, gioielli di foggia antica e moderna, profumi personalizzati.

Tra le novità di quest’anno: le porcellane da tavola, lampade e abat-jour di Maison De Maistre, ispirate alle antiche tappezzerie, stoffe e decorazioni della villa di famiglia in Piemonte; le cravatte di alta manifattura dal taglio sartoriale di D’Ago Cravatte; le scarpe cucite a mano utilizzate dai costumisti cinematografici di tutto il mondo della Calzoleria Petrocchi; gli abiti e accessori in lana e seta realizzati con la tecnica dell’infeltrimento dall’Atelier della Lana; le penne stilografiche in corno tornite a mano da Vanni Chiesi; le decorazioni di carta intagliata di Lucia Di Raimondo; i pouf e le cucce per cani e gatti di Terry&Friends; i lavori realizzati con legni pregiati intagliati e intarsiati da Buonaccorsi Ebanisti.

L’Associazione OmA – Osservatorio Mestieri d’Arte riunirà nell’Orto delle Monache un nuovo gruppo di artigiani provenienti dai diversi territori delle Fondazioni Bancarie che hanno aderito al progetto e presenterà sabato 17 alle 18 gli studenti della Scuola di Arte Sacra di Firenze e domenica 18 alle 11 l’incontro dal tema “Il Vetro e il Cristallo: Incanti di Luce” a cura di Silvia Ciappi e Paola Locchi.

Ogni giorno alle ore 12.00 l’appuntamento con le "Ricette di famiglia" nel Giardinetto delle Rose affidato alla giornalista gastronomica Anna Maria Tossani che presenterà l’accoppiata “autore libri di cucina + celebri chef” che parleranno e prepareranno insieme alcune gustose ricette tratte dai volumi presentati, tutti dedicati alla riscoperta di antichi sapori e tradizioni della nostra cultura culinaria: Fabrizia Lanza (La mia Sicilia in cucina, Mondadori) insieme a Filippo Saporito, Antonella Martinelli (Essenze di Felicità, RAI-ERI) con Alessandro Circiello, Livia Aymonino (Sapori Di Versi, Ugo Mursia Editore) insieme a Cristiano Tomei, Stefania Barzini (Fornelli d’Italia, Mondadori) con Beatrice Segoni. Per l’occasione le Officine Gullo monteranno appositamente una delle loro cucine artigianali in metallo dalle prestazioni professionali.

Inoltre ogni sera gli appuntamenti musicali con melodie jazz, swing, classiche, balcaniche e latino-americane eseguite dal vivo, accompagneranno l’aperitivo al Ristorante Sotto i Tigli, con ingresso ridotto a 4,00 euro dalle ore 19.

Tra le altre numerose iniziative in programma che coinvolgeranno il pubblico di ARTIGIANATO E PALAZZO: “All’improvviso Dante” in collaborazione con Culter, lettura del XXX canto del Purgatorio da parte di alcuni studenti del Liceo Michelangelo venerdì 16 alle 15.30, 16 e 16.30 e la presentazone delle tre Guide all’Artigianato (Firenze, Milano e Venezia) di Gruppo Editoriale sempre il venerdì alle 18.30.

Sempre per i festeggiamenti del ventennale di ARTIGIANATO E PALAZZO, i visitatori riceveranno ogni giorno di Mostra in omaggio un “souvenir” diverso e realizzato espressamente da quattro realtà artigiane fiorentine particolarmente affezionate alla mostra: la Pelletteria Bruscoli, l’orafo Paolo Penko, il ceramista Romano Pampaloni e l’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella (fino ad esaurimento scorte).

Tutti i giorni alle 12 e alle 18 sarà possibile partecipare alle visite guidate di Giardino Corsini a cura dell’Associazione Città Nascosta, mentre il giovedì e il venerdì alle 11 e alle 15 si potranno seguire i percorsi guidati in lingua inglese “Let’s work Artisans!” a cura di Smith College Firenze/OmA. Per tutta la durata della mostra moltissimi laboratori pratici rivolti a grandi e piccini: il giovedì e il venerdì alle 10.30, 12, 14.30 e 16 si potrà sperimentare la lavorazione della cartapesta insieme alle esperte dell’Atelier degli Artigianelli; nel weekend alle 11 e alle 15 tornano i laboratori per bambini “Artigiani in Famiglia” organizzati dal Museo Horne/OmA; mentre ogni giorno alle 14 sarà possibile intrecciare la paglia e il vimini insieme a Giotto Scaramelli.

A conclusione della manifestazione, domenica 18 maggio alle 19.00 saranno consegnati il Premio Perseo – Banca CR Firenze per l’espositore più apprezzato e votato dal pubblico nei giorni di manifestazione e il Premio Blogs&crafts – QN La Nazione al giovane artigiano under 35 preferito dai visitatori.

Per maggiori informazioni www.artigianatoepalazzo.it

