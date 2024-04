La “Pomeridiana della Domenica”: Tango e Milonga all’Ideal di Firenze | Il Sito di Firenze

Monday, 01 September 2014 – 14:21

Dom, 29/09/2013 – 02:42 — La Redazione

Da oggi, domenica 29 settembre, dalle ore 17 tutti gli amanti del tango e della milonga del capoluogo toscano avranno a disposizione un appuntamento settimanale presso l’“Ideal”, in via Il Prato 4/b: la “Pomeridiana della Domenica”, curata dall’Associazione “Pablo Tango Firenze”.

Inizierà, pertanto, un interessante percorso per chi non vuol fare tardi la sera, ma non intende neanche perdersi il fascino e l’atmosfera della tradizione argentina.

Parteciperanno all’inaugurazione i noti maestri Gianpiero Galdi e Nadia Hronidu, impegnati nel loro tour europeo.

Il tango è malinconia, passione, poesia: sentimenti ed emozioni che da anni l’Associazione “Pablo” trasmette tramite i suoi corsi e le sue iniziative curati da tangueri professionisti e che saranno i protagonisti indiscussi della “Pomeridiana delle Domenica”, con la musica selezionata dal DJ Theo Chatzipetros.

