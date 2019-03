Nardella inaugura il comitato elettorale: "Attendiamo i candidati di centrodestra e M5S"

Dom, 17/03/2019 - 00:50 — La redazione

Taglio del nastro, ieri pomeriggio in via del Campofiore (zona piazza Alberti), per il comitato elettorale di Dario Nardella, Sindaco di Firenze e candidato per il secondo mandato alle prossime amministrative.

La campagna elettorale di Nardella prenderà ufficialmente il via il 27 marzo al Palazzo dei Congressi ma ad oggi i candidati sfidanti di Lega, Forza Italia e M5S non sono noti (Ubaldo Bocci sembra la scelta di tutto il centrodestra, ma manca il sì definitivo). Saverio Di Giulio (Casapound), Antonella Bundu (Firenze città aperta, Rifondazione comunista, Possibile, Sinistra italiana e Mdp), Mustafa Watte (Punto e a Capo) e Andres Lasso (Verdi) sono gli avversari già noti, con Paolo Marcheschi (Fratelli d'Italia) "benedetto" l'altro giorno da Giorgia Meloni.

“Aspettiamo con pazienza e curiosità il candidato del centrodestra e del M5S – ha detto Nardella rispondendo ai giornalisti che osservavano che ad oggi non sono stati ufficializzati – però non ci preoccupiamo dei problemi altrui e andiamo avanti lo stesso perché parliamo prima di tutto ai fiorentini. Quindi siamo assolutamente tranquilli e non ce ne facciamo un cruccio se non hanno ancora un candidato sindaco”. “Quando M5S e centrodestra troveranno i loro candidati – ha aggiunto Nardella - avremo modo di capire quali sono le loro proposte, con quali valori e credibilità si presenteranno ai fiorentini. Noi possiamo camminare a testa alta, affrontare tutti gli avversari e parlare ai cittadini di una città che conosciamo”.

Ad oggi, oltre al Partito Democratico, le liste che appoggeranno Nardella sono quattro: 'Sinistra civica', 'Avanti Firenze', 'Lista civica per Nardella sindaco', la lista ambientalista che sta nascendo. Inoltre Nardella ha ricordato che sono in contatto con '+ Europa', con la quale “crediamo di avere molti punti in comune”.

Uno dei temi centrali della campagna elettorale di Nardella sarà l'ambiente. L'altro ieri a Firenze, aderendo alla campagna di sensibilizzazione lanciata dalla sedicenne svedese Greta Thunberg, in 10.000 hanno sfilato in piazza Santa Croce per chiedere un mondo più pulito e dire basta all'inquinamento globale. “L'entusiasmo dei 10.000 ragazzi in piazza Santa Croce ci spinge ancora di più a mettere al centro i temi dell'ambiente. Insisto molto sulle questioni del traffico, della mobilità – ha dichiarato Nardella – ma sappiamo bene che questi temi sono collegati a doppio filo all'ambiente. Se abbiamo investito sulla Tramvia è perché abbiamo voluto dare un servizio pubblico efficiente, ma abbiamo anche voluto aggredire il problema dello smog e dell'inquinamento nella nostra città. La Tramvia è il nostro cavallo di battaglia, lo è stato – ha concluso il Nardella – e lo sarà nei prossimi anni”.

D.M.