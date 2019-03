Dal 12 al 14 aprile torna al parco delle Cascine il Florence Bike Festival

Sab, 02/03/2019 - 08:14 — La redazione

Ciclocaffè in cui sostare per un check alla bici e un cappuccino, dj set, performance sui pedali e una pump track su cui mettere alla prova le proprie capacità atletiche (senza pedali): dal 12 al 14 aprile torna Florence Bike Festival, la kermesse che coinvolge la città di Firenze in una grande festa sulle due ruote.

Tra le novità della settima edizione l’inclusione di diverse location cittadine nel “circuito FBF”, attività per grandi e piccoli e la nuova prova della De Rosa Granfondo Firenze, la gara in due percorsi da 95 e 131 km, su e giù per le montagne del Mugello, con partenza da piazzale Michelangelo e arrivo sulla salita di via Salviati, resa celebre dai Mondiali di Ciclismo. Non solo festa, ma anche un messaggio alla città e alla comunità di ciclisti in tema di sicurezza stradale: la maglia ufficiale della Granfondo quest’anno avrà stampato il simbolo della distanza minima da tenere in strada rispetto ai ciclisti, mentre alcune delle principali associazioni attive nel settore saranno presenti tutto il weekend alle Cascine per fare informazione e sensibilizzazione.

“Questo festival è nato come una scommessa ed è diventato un punto di riferimento per la città e per il panorama sportivo –dichiara Andrea Vannucci, assessore allo sport del Comune di Firenze - oltre a un’occasione per parlare del mondo della bici a tutto tondo. Sette anni fa la cultura della bici non era la stessa, manifestazioni come questa hanno contribuito a creare una cultura della bici in città”.

La festa avrà inizio venerdì 12 aprile alle 14 con l’apertura del FBF Village al Parco delle Cascine, mentre ad aprire il cartellone degli eventi collaterali – dalle ore 19 - sarà il party a Florence Out Of Ordinary bistrot (viale Strozzi 18), locale interno a The Student Hotel, struttura ricettiva di nuova concezione recentemente inaugurata in un ex palazzo di proprietà delle Ferrovie dello Stato, che ospita anche un Ciclocaffè con annessa officina dedicata alle bici.

Sabato 13 si animerà il grande villaggio delle due ruote al Parco delle Cascine, quartier generale del Florence Bike Festival. Dagli ultimi modelli smart di e-bike, a conferma della costante crescita del settore a “pedalata assistita”, al genere vintage, fino ai nuovi fenomeni come leGravel Bike, passando per gli ultimi modelli della produzione De Rosa, veri e propri gioielli del made in Italy, la bici sarà protagonista “in tutte le sue forme”, con la presenza attiva dei principali brand di settore. Ma anche grazie alla collaborazione di associazioni di appassionati e del volontariato espressione del territorio fiorentino e toscano, tra cui Fiab Firenze.

Sarà inoltre possibile mettersi alla prova su una pump track, una particolare pista dotata di dossi e buche su cui si corre con bici prive di pedali, facendo affidamento unicamente sul proprio corpo e sul proprio senso dell’equilibrio. La pump track, in arrivo direttamente dal Trentino, diventerà il cuore del quartier generale alle Cascine, con spettacolari bike ride, performance, dj set, minicorsi per bambini e una chill out zone per genitori. Prevista anche una tappa del TERZAROSSA Electric Bike Cross Championship, riservato alle ebike di ultima generazione. Un’area del FBF Village sarà inoltre dedicata ai principali progetti istituzionali nell’ambito bici, tra cui la rete ciclabile della Toscana, il percorso permanente de L’Eroica, la “Ciclopolitana” fiorentina e quella che dovrebbe collegare a breve Firenze e Prato, nell’ottica di un festival in dialogo sempre più stretto con la realtà urbana.

Domenica 14 l’appuntamento più atteso, con la De Rosa Granfondo Firenze: confermate la partenza scenografica sotto il David di Michelangelo e un’altalena di emozioni tra le salite di Fiesole, le colline del Mugello, le vette degli Appennini e il Lago di Bilancino. Oltre 3mila i corridori attesi da tutta Italia e oltreconfine per una delle gare a più alto impatto emotivo nel panorama delle granfondo.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Firenze, della Città Metropolitana e della Regione Toscana e conta sulla media partnership di Radio Deejay per la De Rosa Granfondo Firenze.