Stop agli ambulanti attorno ai monumenti: ok di Nardella e Acidini | Il Sito di Firenze

Wednesday, 04 June 2014 – 15:45

Decreto Artbonus

Dom, 01/06/2014 – 01:05 — La Redazione

"Bene, intervento corretto, la considero una norma molto importante a tutela della bellezza e del decoro delle città.

Tutti devono poter godere del bello che ci circonda, senza restrizioni e in un contesto di decoro urbano, tanto più attorno a monumenti patrimonio del mondo". Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, commentando la norma, inclusa nel Decreto Artbonus presentato dal ministro per i Beni culturali Dario Franceschini, per impedire la proliferazione di ambulanti intorno ai monumenti.

"Lo scopo di questa norma è condivisibile", ha detto anche la sovrintendente al polo museale fiorentino, Cristina Acidini. "A Firenze, nelle vicinanze degli Uffizi abbiamo solo due banchi, ed uno nei pressi della Galleria dell’Accademia. Vedremo – ha aggiunto – con quali modalità e dispositivi di legge, nuovi e già esistenti, potremo far rispettare la disposizione".

Nessun riferimento, invece, ai venditori abusivi che, in barba alle norme invadono sistematicamente i luoghi di interesse artistico di Firenze e di molte città d’arte.

