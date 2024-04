Giostra e vecchie glorie del Calcio Storico Fiorentino per ANT | Il Sito di Firenze

Sabato 21 e Domenica 22 giugno alle ore 17.30, nell’ambito delle manifestazioni legate al calcio storico fiorentino, la Fondazione ANT propone – in Piazza Santa Croce – due eventi di grande richiamo come la III° edizione della Giostra Medievale e la Partita delle Vecchie Glorie del Calcio Storico.

Si parte sabato con la Giostra che presenterà al pubblico un nutrito programma in cui si alterneranno la sfilata del Corteo della Repubblica Fiorentina, il balletto rinascimentale delle Madonne fiorentine, lo spettacolo dei Bandierai degli Uffizi, le prove di abilità degli otto cavalieri presenti (due per ogni quartiere storico fiorentino), il combattimento con le spade ed infine la premiazione del vincitore del torneo da parte di Madonna Libertà. Domenica invece sempre alle 17.30 sarà la volta delle Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino, che scenderanno in campo nell’arena di Piazza Santa Croce e indosseranno di nuovo i panni di calcianti per una partita benefica a favore della Fondazione ANT.

Le Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino sono i calcianti che hanno giocato almeno cinque volte in partite ufficiali del torneo di giugno organizzato dall’Ufficio delle Tradizioni Storiche del Comune di Firenze. Hanno fatto la storia degli ultimi quarant’anni di Calcio in Costume, lottando sul sabbione di Santa Croce per far vincere la propria squadra, il proprio Quartiere, combattendo contro gli stessi avversari che attualmente sono nella squadra delle Vecchie Glorie.

Per partecipare agli eventi è possibile lasciare un’offerta minima di 5 euro: i biglietti sono disponibili nel circuito box office e presso la sede della Fondazione ANT in Via delle Panche 40/b. Si possono inoltre trovare prima dell’inizio dell’evento, direttamente in Piazza Santa Croce presso le apposite postazioni gestite dai volontari della Fondazione ANT. Per informazioni telefonare al numero 055 5000210.

Il ricavato di entrambi gli eventi sarà devoluto ad ANT per sostenere il servizio di assistenza domiciliare oncologica gratuita e i progetti di prevenzione portati avanti sul territorio. La struttura sanitaria della Fondazione ANT nella regione Toscana è composta da 8 medici, 4 infermieri e 2 psicologi.

Segui @ilsitodifirenze



Sabato 21 e Domenica 22 giugno alle ore 17.30, nell’ambito delle manifestazioni legate al calcio storico fiorentino, la Fondazione ANT propone – in Piazza Santa Croce – due eventi di grande richiamo come la III° edizione della Giostra Medievale e la Partita delle Vecchie Glorie del Calcio Storico.

Si parte sabato con la Giostra che presenterà al pubblico un nutrito programma in cui si alterneranno la sfilata del Corteo della Repubblica Fiorentina, il balletto rinascimentale delle Madonne fiorentine, lo spettacolo dei Bandierai degli Uffizi, le prove di abilità degli otto cavalieri presenti (due per ogni quartiere storico fiorentino), il combattimento con le spade ed infine la premiazione del vincitore del torneo da parte di Madonna Libertà. Domenica invece sempre alle 17.30 sarà la volta delle Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino, che scenderanno in campo nell’arena di Piazza Santa Croce e indosseranno di nuovo i panni di calcianti per una partita benefica a favore della Fondazione ANT.

Le Vecchie Glorie del Calcio Storico Fiorentino sono i calcianti che hanno giocato almeno cinque volte in partite ufficiali del torneo di giugno organizzato dall’Ufficio delle Tradizioni Storiche del Comune di Firenze. Hanno fatto la storia degli ultimi quarant’anni di Calcio in Costume, lottando sul sabbione di Santa Croce per far vincere la propria squadra, il proprio Quartiere, combattendo contro gli stessi avversari che attualmente sono nella squadra delle Vecchie Glorie.

Per partecipare agli eventi è possibile lasciare un’offerta minima di 5 euro: i biglietti sono disponibili nel circuito box office e presso la sede della Fondazione ANT in Via delle Panche 40/b. Si possono inoltre trovare prima dell’inizio dell’evento, direttamente in Piazza Santa Croce presso le apposite postazioni gestite dai volontari della Fondazione ANT. Per informazioni telefonare al numero 055 5000210.

Il ricavato di entrambi gli eventi sarà devoluto ad ANT per sostenere il servizio di assistenza domiciliare oncologica gratuita e i progetti di prevenzione portati avanti sul territorio. La struttura sanitaria della Fondazione ANT nella regione Toscana è composta da 8 medici, 4 infermieri e 2 psicologi.

Segui @ilsitodifirenze