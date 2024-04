Calcio Storico Fiorentino: Verdi-Rossi finisce 0 a 1/2 – Partita sospesa | Il Sito di Firenze

Verdi – Rossi è la seconda semifinale dell’edizione 2014 del Torneo del Calcio Storico Fiorentino. La sfida tra i colori di San Giovanni e Santa Maria Novella decreterà la seconda finalista per la finale del 24 giugno. Ieri i Bianchi di Santo Spirito hanno sconfitto gli Azzurri di Santa Croce per 2 cacce a 1, al termine di una partita combattuta, ma che ha fatto registrare poche scorrettezze. Magnifico Messere di oggi: il giornalista Oliviero Beha.

Come sempre, la partita è preceduta dal Corteo della Repubblica Fiorentina che ha sfilato per le vie del Centro Storico di Firenze, accompagnato dagli sbandieratori supportati dai tamburini e il suono delle chiarine.

Il Corteo della Repubblica Fiorentina entra in Santa Croce. Sono i tamburini seguiti dalle chiarine coloro che fanno il primo ingresso sul campo; seguono i Bandierai che si schierano in cerchio ed iniziano i volteggi delle bandiere.

Sfila sul campo il Corteo, in testa il gonfalone di Firenze: Giglio rosso in campo bianco.

Entrano i calcianti e sale alto l’incitamento da parte delle due curve che colorano Santa Croce di verde e di rosso.

Luciano Artusi recita il “saluto alla voce”! Viene letta la grida al Magnifico Messere, Oliviero Beha.

Alle 18:10 inizia la partita! Palla ai Verdi.

Al 2′ minuto la prima espulsione per un calciante di parte verde.

Il calciante verde espulso lascia il campo al minuto 8.

Primi infortuni: frattura a un dito per un calciante rosso.

Al minuto 11′ espulsione anche per un Rosso.

Al 14′ il gioco si anima e i Verdi rischiano di perdere la palla, si accende una zuffa ed un calciante Verde viene soccorso dai sanitari. Al 15′ ½ caccia per i Rossi a causa di un errore su un tiro dalla distanza.

Palla rimessa in gioco e conquistata dai Rossi al 17′.

I Rossi cercano un varco per portarsi in avanti (25′).

Espulso un Verde al 27′.

Al 29′ i Rossi provano il tiro dalla distanza, ma i Verdi la riconquistano.

Altra espulsione per i Verdi al 30′.

Al 35′ la gara viene sospesa per la mancata uscita di un calciante Verde espulso che non ha voluto lasciare il campo.

I Rossi festeggiano e vincono per ½ caccia a 0.

Non mancheranno le polemiche per l’esito della partita assegnata a tavolino 15′ prima del termine de tempo regolamentare.

Appuntamento il 24 giugno per la finale Bianchi-Rossi.

