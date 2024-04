Emma in concerto a Firenze. Il 18 Novembre al Mandela Forum | Il Sito di Firenze

Friday, 25 July 2014 – 19:59

mini tour emma 3.0

Mer, 23/07/2014 – 13:05 — La Redazione

Appuntamento da non perdere quello del 18 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze che ospiterà Emma 3.0 il minitour di Emma nei palazzetti dello sport che toccherà il capoluogo toscano nella consueta cornice di viale Paoli. Prima di Firenze, Emma salirà sul palco di Roma, Torino, Milano oltre ad Acireale, Bari e Rimini in un novembre dedicato ai concerti per la giovane cantante amatissima dal pubblico che sta riscuotendo un successo straordinario in ogni parte d’Italia.

