Fochi di San Giovanni, c'è il picnic in riva d'Arno con Easy Living | Il Sito di Firenze

Dopo un mese di programmazione di eventi, Easy Living Spiaggia sull’Arno 2013 entra nel vivo con uno degli eventi dell’estate più attesi dai fiorentini: il pic nic per i fochi di San Giovanni. Giunto al sesto anno, il pic-nic notturno di Easy Living è un appuntamento fisso. Un’occasione per vedere i tradizionali fuochi di San Giovanni da una posizione assolutamente privilegiata. Il pic nic sfrutta il potere comunicativo del cibo per attivare uno spazio pubblico e sviluppare nuove modalità di socializzazione tra le persone che ogni anno intervengono numerose all’evento. Un momento magico per i fiorentini, ma non solo, un momento di piacere e convivialità.

Quest’anno il pic nic è BIOCOLO a cura di Inzuppa.

Biocolo nasce dalla filosofia di Inzuppa, che è quella di personalizzare il catering in base all’obiettivo dell’evento. Biocolo nasce come gioco di parole tra binocolo (oggetto per ingrandire cose distanti, per vedere meglio i fuochi appunto) e bio, una delle caratteristiche degli ingredienti scelti da Inzuppa nella realizzazione dei menù. Tutti gli oggetti utilizzati per il kit sono ecocompatibili, di ottima qualità e riutilizzabili in vari modi (il tubo può essere un porta frutta, poi c’è un contenitore termico per l’acqua d’estate). All’interno del kit un menù dettagliato non solo elencherà le portate, ma anche la provenienza degli alimenti, le loro caratteristiche e dove gettare il pack.

Tutti i menù Inzuppa sono bilanciati e studiati insieme a una nutrizionista.

Quest’anno il menù del kit sarà:

Zuppa di carote con croccante di zucchine biologico

Polpette di zucchine Km 0

Pan di ramerino biologico

Frutta con fondente biologico, equo e solidale

Il tutto sarà contenuto in un tubo (biocolo)

La tovaglietta sarà una stuoia in materiale naturale (cartone ignifugo)

Una birra o una bottiglietta d’acqua

Il costo del kit sarà di 15 €

Visto che ogni anno i kit vanno a ruba si consiglia di prenotarli in anticipo via mail a biocolo2013gmail.com o direttamente al bar di Easy Living in piazza Poggi. Prenotazione entro le 16 del 24 e consegna dalle 19 alle 21 del giorno stesso.



