Rossi: "In Toscana quasi 300.000 poveri" | Il Sito di Firenze

Il Presidente della Regione interviene sulla crisi

Ven, 26/07/2013 – 14:42 — La Redazione

”Non voglio polemizzare con cio’ a cui appartengo in toto ma purtroppo la politica discute poco di poverta’. In Italia secondo recenti dati Istat ci sono 9,5 milioni di poveri relativi, dentro ai quali i poveri assoluti sono 4,5 milioni. Anche ammettendo che in Toscana si stia meglio che altrove, credo sia difficile pensare che i poveri siano meno di 250-300 mila e 100 mila quelli in una condizione i poverta’ assoluta”. Lo ha detto il presidente della Toscana Enrico Rossi, intervenendo oggi in Consiglio regionale che ha all’ordine del giorno un pacchetto di interventi ‘anticrisi’ con cui la Regione destina 35 milioni di euro a famiglie e lavoratori in difficolta’. Rossi ha sottolineato che la poverta’ assoluta, ”e’ la condizione di chi non e’ in grado di garantirsi un pasto adeguato”. Il pacchetto della Regione, ha spiegato ancora, ”ammonta a 35 milioni che ne attiveranno nel complesso 60” e prevede interventi come microcredito ai lavoratori in difficolta’ che non riscuotono lo stipendio da mesi, prestiti sociali, contributi per i nuovi nati, un sostegno a favore di famiglie numerose e quelle con disabili con reddito Isee sotto i 24 mila euro, e poi ancora aiuti a chi non ce la fa a pagare il mutuo per la casa, e aumento del fondo per la non autosufficienza.

