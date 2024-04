Dal 24 giugno riapre la Torre di San Niccolò | Il Sito di Firenze

Tuesday, 19 August 2014 – 20:48

Iniziative del comune di Firenze

Visite guidate fino a settembre

Mar, 17/06/2014 – 18:41 — La Redazione Evento

luogo:

Torre San Niccolò – Firenze

La Torre di San Niccolò riapre al pubblico dal 24 giugno, giorno di San Giovanni. Saranno possibili visite guidate fino al 30 settembre, dalle 17 alle 20. La Torre è stata resa visitabile per la prima volta nel 2011, dopo un restauro. La torre di San Niccolò racconta della possente cerchia di mura che sul finire del XIII secolo viene edificata per “fortezza e bellezza della cittade” (G.Villani, Nuova Cronica): la nuova cinta muraria, progettata da Arnolfo di Cambio, avrebbe meglio difeso la città e avrebbe incluso anche le nuove aree urbane; le porte – fra cui quella di San Niccolò – avrebbero consentito un accesso regolato all’interno e favorito un pronto avvistamento dei nemici. Nell’Ottocento le mura medievali vengono distrutte, a eccezione di un breve tratto in Oltrarno e delle porte, appunto, oggi vere e proprie “isole architettoniche” nel tessuto cittadino. Il servizio di visite guidate, promosso dal Servizio Musei del Comune di Firenze, è a cura dell’Associazione MUS.E e viene svolto in lingua italiana, inglese, francese e spagnola.

Dove: Torre San Niccolò Quando: dal 24 giugno al 30 settembre 2014, tutti i giorni dalle h17 alle h20 Come: accessi ogni 30 minuti per max. 18 persone. In caso di pioggia o di terreno bagnato il servizio è sospeso.

Quanto: €4,00

