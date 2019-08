Toscana Aeroporti I Medicei: in seconda linea arriva Gabriele Signore

Lun, 05/08/2019 - 10:01 — La redazione

Gabriele Signore - classe 1987, 196 cm per 110 kg – è il nuovo tassello scelto per il pack della Toscana Aeroporti I Medicei che viene ufficializzato a un giorno dalla ripresa degli allenamenti in vista del Peroni TOP12.

Leccese, giocatore di esperienza e fisicità, Signore ha vestito la maglia del Verona Rugby nell’ultima stagione di TOP12 e può coprire il ruolo di seconda linea e numero 8.

Nome: Gabriele Cognome: Signore Data di nascita: 6 aprile 1987 Luogo di nascita: Lecce Nazionalità: Italiana Altezza - cm: 196 Peso - kg: 110 Ruoli giocati: seconda linea, numero 8 Ruoli preferiti: seconda linea, numero 8 Club di provenienza: Verona Rugby (2018/2019), Svicat Lecce (2016/2018), Rugby Udine (2014/2015), Svicat Lecce (2011/2014), Trepuzzi Rugby (2000/2011)

INIZIO PREPARAZIONE E ALLENAMENTO A PORTE APERTE

Con il raduno al Ruffino Stadium del Primo XV inizia oggi, lunedì 5 agosto, la preparazione per il Peroni TOP12 2019/2020.

Check medico con il Dott. Gori per i nuovi arrivati e riunione con la dirigenza saranno i primi impegni della squadra. Alle 18.30 a disposizione di Presutti e Basson per un primo allenamento aperto ai tifosi.

AMICHEVOLI

Viadana, sabato 14 settembre

IM Exchange Viadana 1970 v Toscana Aeroporti I Medicei

Civitavecchia, sabato 21 settembre

Fiamme Oro Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

Inizio campionato 19 ottobre.