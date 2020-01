Befana: gli appuntamenti sulle piste da sci della Toscana

Sab, 04/01/2020 - 00:19 — La redazione

Il 2020 è arrivato sulle montagne toscane tra fiaccolate, veglioni, discese al chiaro di luna ed escursioni a piedi e con la e-bike.

Stappato lo spumante, adesso si aspetta l'arrivo della Befana, che rappresenta una tradizione secolare sulla montagna toscana, le cui origini si perdono nella notte dei tempi.

Tante le occasioni per incontrare sulle piste e non la «vecchietta», che consegnerà dolci ai bambini, accompagnata da musica e canti.

Gli appuntamenti della Befana

Alla Doganaccia (Pt) la Befana arriverà sulle piste il 5 gennaio, portando regali ai bambini.

Befana sugli sci anche all'Abetone, dove arriverà alle 21.00 nella Piazza della Val di Luce e a Zeri, dove l'appuntamento è al campo scuola il 6 gennaio, con distribuzione di dolci ai bambini.

Sull'Amiata tutti i paesi della montagna ospitano le tradizionali Befanate, tra domenica 5 e lunedì 6 gennaio. In questi giorni non sarà difficile imbattersi in allegre compagnie di cantori e suonatori vestiti con abiti poveri che danno spettacolo, suonando, cantando e ballando i canti della tradizione. Ogni famiglia si prepara a ricevere nella propria abitazione la comitiva, stando al gioco delle battute, che non mancano mai, e ricambiando la visita con un dono che può essere del cibo o una mancia. Nei paesi arriveranno anche i Re Magi, con rappresentazioni storiche, accompagnati dalle tradizionali musiche degli Zampognari.

Anche in Garfagnana è molto sentita la tradizione delle Befanate, canti tradizionali di questua collegati al ciclo annuale della vegetazione. Si eseguono in molti paesi della Valle alla vigilia dell’Epifania, a partire dell'imbrunire fino a notte fonda. La sera del 5 gennaio il gruppo dei Befani, ovvero dei cantori, si riunisce in un luogo stabilito per effettuare il giro per il paese. Guidata da uno strumento, la Befana, da sola o con il Befanotto (il suo consorte), si reca davanti alla porta di ciascuna casa accompagnata dai cantori. A differenza di altri luoghi la Befana è qui interpretata da un uomo travestito da donna.

Al Casone di Profecchia la Befana arriva sulle piste da sci la sera del 5 gennaio. A Castelnuovo di Garfagnana scenderà dal campanile dalle ore 15.30, mentre alla Stazione FS Poggio (Camporgiano) arriva in treno dalle 16.00 (@turismogarfagnana.org).

Il Bollettino

Il lungo week end che concluderà le Feste offre numerose opportunità a chi vuole trascorrerlo sugli sci.

All'Abetone continua fino al 6 gennaio 2020 la promozione con lo skipass Multipass a euro 30,00. Sono aperti 12 impianti su 17, è agibile il collegamento sci ai piedi tra la Zona Ovovia e la Zona Val di Luce. Sono in funzione i campi scuola di Abetone e della Val di Luce, le seggiovie Passo d'Annibale e Selletta, è aperta per trasferimento la seggiovia Regine-Selletta.

Al momento, vista la situazione di innevamento, non è stato possibile aprire ulteriori collegamenti sci ai piedi. E' quindi attivo un bus Navetta per garantire i collegamenti con percorso Piazza Abetone/Campi Scuola/ Ovovia /Pulicchio Andata e Ritorno (info www.multipassabetone.it).

Tra gli appuntamenti ricordiamo fino al 6 gennaio 2020 il Villaggio di Natale (Piazzale Europa - Abetone ) con Pista di Pattinaggio, Mercatini e Presepe e tutti i giorni alla Biblioteca di Abetone dalle 17 alle 19 la Mostra dedicata a #ZenoColò2020. Il 4 Gennaio torna il Full moon Party all'Ovovia: cena al rifugio e discesa al chiaro di luna (info weloveabetone.it).

Alla Doganaccia sono aperti 3 impianti su 4: lo skilift Campo scuola, il tappeto baby e la Funivia Cutigliano-Doganaccia (www.doganaccia2000.it).

Sull'Amiata sono in funzione la seggiovia Cantore/Vetta con la pista Vetta e il tapis roulant. La seggiovia è agibile anche per il trasporto pedoni. Aperte la Sciovia Jolly con il campo scuola e la seggiovia Macinaie per trasporto pedoni (www.amiataneve.it).

In Garfagnana è in funzione il campo scuola al Casone di Profecchia e anche in Lunigiana a Zeri si scia al Campo scuola (www.zumzeri.eu).