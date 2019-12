Consiglio comunale: oggi l'approvazione del Regolamento E.R.P.

Lun, 09/12/2019 - 12:45 — La redazione

Il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Luca Milani è convocato per oggi, lunedì 9 dicembre, alle 14,15 nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio.

In apertura l'ora dedicata ai question time. Verranno affrontati i seguenti temi: Palazzo di Giustizia. Educativa di strada. Sul patto per San Lorenzo e Sant’Orsola. Regolamento sui beni comuni. Come promuoverlo?. In merito al danno derivante da edilizia bloccata. In merito alla politica degli sgomberi degli immobili occupati da parte del Comune di Firenze. Trenitalia: via da Campo di Marte l’alta velocità. Denominazione del giardino di San Jacopino a Diop e Modou o a Godot?. Strade lastricate di cattive intenzioni?.

Dopo le comunicazioni e le domande di attualità il Consiglio proseguirà con il dibattito su due delibere. Dell'assessora Cecilia Del Re sulla Casa del Popolo Fratelli Taddei e dell'assessore Andrea Vannucci sull'approvazione del Regolamento E.R.P. (edilizia residenziale pubblica).

A seguire l'Ordine dei lavori prevede cinquantotto interrogazioni, dieci ordini del giorno, ventiquattro mozioni e venti risoluzioni.

Le sedute si possono seguire in diretta video sul canale Youtube del Consiglio Comunale di Firenze.

A questo link il programma dei lavori all'ordine del giorno.