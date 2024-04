Meningococco B, Donzelli, Marcheschi e Staccioli (FDI-AN): “Subito la vaccinazione gratuita" | Il Sito di Firenze

“Quando partirà la campagna di vaccinazione senza oneri per le famiglie toscane? Le Asl toscane sono organizzativamente pronte ad affrontare una campagna di vaccinazione diffusa? Ma soprattutto cosa viene fatto al momento per incentivare le famiglie toscane a provvedere alla vaccinazione contro il meningococco B”?

Queste le domande contenute in un’interrogazione che Giovanni Donzelli, Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale in Regione ha rivolto insieme ai colleghi Paolo Marcheschi e Marina Staccioli e al Presidente Rossi ed alla sua Giunta.

“Il meningococco di tipo B è un ceppo particolarmente aggressivo ed è stato causa ultimamente della morte di una bimba a Olbia e di un neonato ad Aversa” ricorda Donzelli che aggiunge “da noi in Toscana si contano dai 15 ai 16 casi all’anno e, anche nei casi di sopravvivenza si verificano disabilità gravi di ogni tipo con conseguenze drammatiche per le famiglie, ma anche economiche per il sistema sanitario. Per questo, la vaccinazione è consigliata nel primo anno di vita con una prima somministrazione al secondo mese e richiami a quarto, settimo e tredicesimo mese”.

“Ogni dose costa alle famiglie circa 135 euro” sottolinea Donzelli “e, al momento, il costo della vaccinazione (volontaria) è a carico dell’utente. Ora, per fermare la diffusione del meningococco B sarebbe necessaria, almeno in una prima fase, la vaccinazione a tutti i bambini al di sotto di un anno con le tre dosi ed in contemporanea anche a quelli in età preadolescenziale con una sola somministrazione”.

“La nostra interrogazione” conclude Donzelli “intende sollecitare la Regione affinché vengano predisposti tutti gli atti necessari così da avviare immediatamente questa campagna di vaccinazione. Quando è in gioco la salute dei cittadini, in questo caso dei più piccoli, ogni ritardo è una colpa”.

