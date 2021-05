Firenze, sequestro da oltre un milione a società che emette ticket per tpl

Lun, 24/05/2021 - 18:25 — La redazione

Sono stati sequestrati dalla guardia di finanza beni per 1,1 milioni di euro nei confronti di una società incaricata di svolgere il servizio di emissione e distribuzione di biglietti per conto di società concessionarie del trasporto pubblico locale in Toscana.

Destinatario del provvedimento, disposto dal gip del tribunale di Firenze, Federico Zampaoli, anche l'amministratore della società. L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto di Firenze Luca Turco, riguarda l'ipotesi di reato di peculato.

Nel corso del 2020, secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini, nella società si sarebbero verificati episodi di appropriazione indebita di importi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.

Tra i beni sequestrati, disponibilità finanziarie e quote societarie, per circa 190mila euro, nonché 7 immobili, tra Firenze e Viareggio (Lucca), del valore stimato di oltre 850mila euro.