Il Duomo di Firenze su Instagram: in mostra 190 immagini | Il Sito di Firenze

22-24 novembre

Mer, 20/11/2013 – 17:04 — La Redazione

Dal 22 al 24 novembre 2013 saranno esposte presso il Centro Arte e Cultura dell’Opera di Santa Maria del Fiore (Piazza San Giovanni 7), le 190 immagini selezionate tra oltre 700 che hanno partecipato alla campagna fotografica su Instagram: “UNA FOTO DA MUSEO. IL TUO OCCHIO SUL GRANDE MUSEO DEL DUOMO” lanciata dall’Opera di Santa Maria del Fiore in collaborazione con Instagramers Italia e Igersfirenze.

Il contest, durato tutto il mese di ottobre 2013, ha visto 1381 foto taggate su #MuseoDuomoFi, 190 instagramers che hanno partecipato al contest e 735 foto in concorso.

Si tratta della prima volta che l’Opera di Santa Maria del Fiore organizza una campagna fotografica sui propri monumenti, i luoghi del Grande Museo del Duomo, utilizzando uno dei social media più seguiti.

Tra le foto selezionate ce ne sono alcune che hanno affrontato il tema con sguardo nuovo creando delle immagini sorprendenti e dal taglio contemporaneo, mentre altre restituiscono un’immagine del Duomo di Firenze classica, da cartolina.

La mostra sarà visitabile dal 22 al 24 novembre 2013 presso il Centro Arte e Cultura dell’Opera di Santa Maria del Fiore (Piazza San Giovanni 7), dalle ore 9.00 alle ore 17.00. L’ingresso è gratuito.

Per essere aggiornati sull’iniziativa: pagina facebook Grande Museo del Duomo e profilo Instagram @MuseoFirenze.

