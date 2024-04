Freddie for a day: HRC Firenze celebra Mercury, la voce dei Queen | Il Sito di Firenze

Freddie for a Day è la giornata mondiale dedicata a Freddie Mercury un vero e proprio mito che con la sua voce, la musica e lo spettacolo ha lasciato una traccia indelebile nella storia del rock e nella vita di tante generazioni.

Anche gli Hard Rock Cafe Italiani aderiscono alla giornata mondiale a lui dedicata nel giorno del suo compleanno, il 5 settembre, dando la possibilità a tutti i fan di diventare “Freddie for a Day”, indossando i baffi “alla Mercury”, contribuendo così alla raccolta fondi a sostegno del Mercury Phoenix Trust, organizzazione di volontariato impegnata nella ricerca e nella lotta contro AIDS e HIV.

Per l’occasione, inoltre, in collaborazione con Universal Music Italia, nei tre cafe italiani di Roma, Firenze e Venezia, ci sarà la possibilità di vedere in anteprima nazionale assoluta QUEEN LIVE AT THE RAINBOW ’74 la leggendaria registrazione del concerto dei Queen al Rainbow di Londra del 31 Marzo 1974 con immagini e suoni appena restaurati e arricchiti da riprese inedite. Il DVD sarà in vendita nei negozi di dischi a partire dal 9 settembre; del leggendario concerto saranno disponibili anche i formati 2CD, 2LP, 4LP, Bluray ed il Box da collezione stampato in tiratura limitata.

In Hard Rock Cafe Firenze per tutta la giornata, sugli schermi del locale, saranno in rotazione i migliori video dei Queen, il personale Hard Rock Cafe sarà vestito “alla Freddie”, ci sarà la possibilità di ordinare un menu a tema abbinato ad una lotteria che metterà in palio cd e dvd sui Queen di Universal Music Italia. Per chi avrà il coraggio di presentarsi vestito come Freddie sono previsti premi per “il migliore FREDDIE”. È atteso anche un contest con Radio RDF 102.7 che permetterà di vincere una cena per due nel tempio del Rock di Piazza della Repubblica.

Il via alla proiezione di QUEEN LIVE AT THE RAINBOW ’74 è previsto per le ore 17.45, in orario Happy Hour. Dalle ore 22.00, invece, l’immancabile tributo live con gli energici KILLER QUEEN, che rievocheranno sul palco del cafe mood e stile ineguagliabile della band facendo rivivere momenti di storia della musica indimenticabili.

Per ulteriori informazioni su Freddie For a Day a Firenze: www.facebook.com/hardrockcafefirenze

Per il dettaglio delle produzioni discografiche dei Queen: www.universalmusic.it/queen



