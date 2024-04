Andrea Magherini: "Un primo passo verso la giustizia per Riccardo" | Il Sito di Firenze

Thursday, 08 May 2014 – 00:41

9 indagati per la morte

Gio, 01/05/2014 – 00:03 — La Redazione

“È un primo passo verso la verità e la giustizia per Riccardo”. Ha commentato così, Andrea Magherini, fratello di Riccardo, il 40 enne morto dopo l’arresto la notte tra il 2 e 3 marzo in Borgo San Frediano a Firenze, l’iscrizione del registro degli indagati dei 4 carabinieri e dei 5 sanitari, intervenuti sul posto.

“Ora diventa finalmente un procedimento normale anche per coloro che noi riteniamo responsabili della morte di Riccardo – ha aggiunto il legale della famiglia Fabio Anselmo -. Potranno così difendersi e partecipare al procedimento. Abbiamo seri dubbi sugli accertamenti peritali effettuati fino ad oggi – ha spiegato Anselmo a proposito di una possibile nuova autopsia che potrebbe essere decisa dopo il sequestro della salma di Riccardo disposto dalla procura fiorentina – e soprattutto, secondo noi, ci sono pesanti elementi per escludere che Riccardo sia morto da solo”.

