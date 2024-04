Alla Scuola di Musica di Fiesole la terza Giornata della viola da gamba | Il Sito di Firenze

Dal 31 maggio al 1 giugno si terrà presso la Scuola di Musica di Fiesole la terza Giornata della viola da gamba. È un appuntamento biennale di grande interesse per coloro che coltivano la pratica della viola, o di altri strumenti rinascimentali e barocchi. Agli studenti la Giornata offre la possibilità di confrontarsi con una platea specializzata in vari momenti di performance, di aggiornare le competenze e allacciare contatti professionali. Per i docenti è un’occasione di confronto e scambio di informazioni e incontri con i più eminenti artisti e ricercatori in questo campo.

Siamo lieti che Christophe Coin abbia accolto l’invito a tenere una masterclass, mentre Paolo Pandolfo sarà il docente di una lectio magistralis. Il programma si completa con concerti, momenti di musica d’insieme, esposizioni liutarie, presentazione di libri e dischi, incontri con i compositori.

• Concerti

• Musica d’insieme

• Ensembles di viole da tutta Italia

• Mostra di liuteria

• Microconcerti

• Classi dei conservatori italiani

• Incontri con studiosi e liutai

• Musica nota e ignota

• … e molto altro ancora

Quote:

1) Partecipante ordinario € 25,00

2) Partecipante attivo € 10,00

3) Espositore mostra di liuteria € 80,00

4) Studente attivo masterclass Coin € 100,00

5) Studente SMF ingresso gratuito

Per informazioni e adesioni

http://www.scuolamusicafiesole.it/it/eventi/item/5-giornata-della-viola-da-gamba

Contatti

Coordinatrice Bettina Hoffmann: violadagamba@modoantiquo.com

Scuola di Musica di Fiesole: 055-597851, info@scuolamusica.fiesole.fi.it

