Toscana Aeroporti I Medicei: domani il primo test amichevole della stagione

Domani sabato 14 settembre alle ore 18.00, primo test amichevole precampionato della stagione 2019-2020 per la Toscana Aeroporti I Medicei che incontrerà l'IM Exchange Viadana 1970 allo Zaffanella di Viadana a ingresso libero. I gigliati di Presutti e Basson metteranno in campo due formazioni per una valutazione più ampia del lavoro di preparazione svolto fino ad adesso. Questo match precederà quello sempre amichevole con le Fiamme Oro di sabato prossimo a Civitavecchia prima dell'esordio in Coppa Italia sabato 28 settembre con il FEMI-CZ R. Rovigo Delta al Ruffino Stadium.

«Questa sarà la nostra prima occasione della stagione per metterci alla prova. - commenta coach Presutti - Un appuntamento importante con una squadra di livello per metterci alla prova e vedere dove migliorare e come siamo messi. Siamo pronti a raccogliere tutti i segnali che ci verranno dal campo portando maggiore attenzione agli errori che sicuramente ci saranno e per i quali imposteremo il lavoro delle prossime settimane. Siamo felici di rinnovare con il Viadana questo appuntamento che ormai da alcuni anni ci vede insieme per i test precampionato e come con loro ricambieremo la cortesia con le Fiamme oro che vennero a Firenze lo scorso anno. Vedremo se organizzare qualche altra amichevole per i fine settimana liberi dalla Coppa italia che ci separano dll’inizio del Peroni TOP12».

Viadana, Stadio Zaffanella – sabato 14.09.2019 ore 18.00

TEST AMICHEVOLE PRECAMPIONATO IM Exchange Viadana 1970 v Toscana Aeroporti I Medicei Toscana Aeroporti I Medicei 1: Bientinesi; Panetti A., Menon, Rodwell, Tuculet; Newton, Rorato; Greeff, Cosi, Boccardo; Maran (cap.), Chiappini; Battisti, Giovanchelli, Zileri. Toscana Aeroporti I Medicei 2: Tuculet; Panetti A., Panetti M., Menon, Cornelli; Bientinesi, Esteki; Cosi, Venco, Brancoli; Signore, Chiappini; Panerai, Broglia, Schiavon. A disposizione: Citi, Di Puccio, Gentile. All. Presutti, Basson

TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI CADETTI - SERIE A

Domenica 15 settembre 2018 con inizio alle ore ore 15.00 primo test sul campo anche per i Cadetti della Toscana Aeroporti I Medicei a guida Sorrentino. Da squadra vincitrice della prima edizione i gigliati saranno impegnati nel 2° Trofeo Gennaro Coppola organizzato al Chersoni di Prato da Cavalieri Union Prato Sesto e Questura di Prato. Con i padroni di casa parteciperanno al quadrangolare Cus Genova e Amatori Rugby Napoli.

2° TROFEO GENNARO COPPOLA

Questura di Prato, Comune di Prato, Cavalieri Union Prato Sesto

Domenica 15 settembre 2018 ore 15.00 - Prato, Stadio Chersoni via D.Bessi 7

PROGRAMMA

Ogni squadra giocherà n. 2 partite da 40 minuti in tempo unico

1) CAVALIERI UNION RUGBY PRATO SESTO

2) TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI CADETTI

3) CUS GENOVA

4) AMATORI RUGBY NAPOLI

-ore 15.00 Semifinale A : CAVALIERI UNION RUGBY PRATO SESTO vs CUS GENOVA

-ore 15.50 Semi finale B: TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI CADETTI vs AMATORI RUGBY NAPOLI

-ore 16.40 Finale 3/4: perdente A vs perdente B

-ore 17,30 Finale 1/2 : vincente A vs vincente B