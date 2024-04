Fiorentina: lunedì la presentazione della campagna abbonamenti 2014-15 | Il Sito di Firenze

Monday, 16 June 2014 – 06:46

Le novità

Sab, 14/06/2014 – 00:02 — Donato Mongatti

Lunedì 16 giugno la ACF Fiorentina presenterà la campagna abbonamenti 2014 – 2015. Tra le novità per il pubblico che il prossimo anno deciderà di seguire la Fiorentina sugli spalti dello stadio Artemio Franchi di Firenze ci sarà la copertura (parziale) del parterre di Maratona. La Società Viola attende il via libera dalla Sovrintendenza per dare il via ai lavori. Un’altra novità dovrebbe essere lo spostamento del settore ospiti verso la Curva Ferrovia, cosicché si andrà a recuperare un considerevole numero di posti nel settore Maratona nella zona che solitamente viene lasciata senza pubblico affinché si crei il cosiddetto “cuscinetto” di sicurezza (conseguentemente diminuiranno i posti in Curva Ferrovia, a meno che non si decida di ridurre drasticamente la capienza del settore ospiti).

La scorsa stagione gli abbonati, spinti dall’arrivo di Gomez ed un Campionato 2012-13 di assoluto livello, dopo gli anni bui del dopo-Prandelli, furono 23.832 e gli incassi (per le sole partite di Serie A) sono stati di 10.746.403 €.

