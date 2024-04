Nardella vince le primarie con l'83%. Scarsa affluenza ai seggi | Il Sito di Firenze

Tuesday, 29 July 2014 – 14:16

11.500 alle urne

Lun, 24/03/2014 – 01:42 — La Redazione

Dario Nardella ha vinto le primarie del Pd per la scelta del candidato sindaco di Firenze con l’83% dei voti. Gli sfidanti Iacopo Ghelli e Alessandro Lo Presti hanno raggiunto ripettivamente il 9% e l’8%. Scarsa l’affluenza alle urne: 11.500 votanti. Negli scorsi giorni Nardella aveva dichiarato che sarebbe stata una “delusione non raggiungere quota 13.000”, ovvero gli elettori che nel dicembre 2012 votarono alle Primarie per scegliere i parlamentari. Drammatico il confronto con le primarie per la corsa a Sindaco di Firenze del 2009 (quando il vincitore fu Matteo Renzi): allora furono in 37.000 a recarsi ai seggi.

I dati definitivi sono stati diffusi dalla segreteria cittadina del Partito Democratico di Firenze.

Malgrado sia stato sconfessato dai numeri, Nardella si è dichiarato soddisfatto dall’affluenza.

