Vaccini, in Toscana via libera a prenotazione per i 40enni

Lun, 17/05/2021 - 11:29 — La redazione

La campagna vaccinale in Toscana entra nel vivo e si prepara a potenziare i canali di somministrazione con l'obiettivo dell'immunità di gregge per fine settembre. La somministrazione procede a ritmo sostenuto, nelle ultime 24 ore si contano 27.000 dosi inoculate, e fervono i preparativi in vista della visita in Toscana del generale Figliuolo, a capo della struttura commissariale. Nel corso della settimana agende di prenotazione aperte per la fascia 40-49 anni, nel frattempo la Regione lavora per chiudere l'intesa con medici di famiglia e farmacisti e prepara un open day di vaccinazione per recuperare il ritardo con i 70enni.