Coronavirus: Regione Toscana apre domande per Cig in deroga

Mar, 31/03/2020 - 20:13 — La redazione

Da oggi le imprese toscane possono presentare le domande per attivare la cassa in deroga per l'emergenza Coronavirus: lo annuncia la Regione in una nota.

"Per ottenere la cassa in deroga - spiega l'assessore regionale al Lavoro, Cristina Grieco - non è previsto nessun requisito dimensionale, quindi possono accedere anche i datori di lavoro che occupano un solo dipendente. Al Governo abbiamo anche chiesto che nell'iter di conversione sia ulteriormente semplificata la procedura con l'eliminazione del bollo".

La cassa in deroga può essere richiesta dai datori di lavoro privati che non rientrano nella disciplina di altri ammortizzatori sociali quali ad esempio la cassa integrazione ordinaria, il fondo di integrazione salariale o gli altri fondi di solidarietà bilaterali o alternativi.

Le domande per la Cigd devono essere presentate sulla base dell'ubicazione dell'unità produttiva, pertanto alla Regione dovranno essere presentate unicamente le domande riferite ad unita' produttive con sede in Toscana, con eccezione delle imprese multi-localizzate che dovranno presentare le istanze al Ministero del lavoro.

Per la presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga per Covid-19 cliccare qui.

Alla stessa pagina saranno disponibili tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle domande, incluse le linee guida e la modulistica.