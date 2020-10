Covid: Nardella apre task force. "In esaurimento posti Covid terapie intensive"

Lun, 26/10/2020 - 20:24 — La redazione

"La situazione è piuttosto seria e va monitorata con grande attenzione, siamo in costante contatto con la Asl, con i direttori di ospedale e la Regione Toscana. Questa mattina ho riunito la task-force per l'emergenza Covid che consulterò ogni giorno per valutare le azioni da prendere in esame. Ho parlato oggi con il direttore dell'ospedale di Careggi e con il direttore dell'Asl dell'area fiorentina e nei prossimi giorni gli ospedali della città e dell'area metropolitana metteranno a disposizione ulteriori posti letto per la terapia intensiva". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine della seduta del consiglio comunale odierna.

"Il contagio aumenta - ha aggiunto -. Nella provincia di Firenze siamo passati da 277 casi positivi del 22 ottobre fino agli attuali 679. Stamattina è stato sfondato il tetto di 2000 casi in tutta la Toscana, questo significa che ci troviamo in una situazione di allerta che sta mettendo sotto pressione molto gli ospedali, si stanno esaurendo tutti i letti Covid di terapia intensiva".