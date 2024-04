Fiorentina: stasera al Franchi uno striscione per dire "No al razzismo" | Il Sito di Firenze

Friday, 09 May 2014 – 08:19

Giorno della memoria

Gio, 23/01/2014 – 16:52 — La Redazione

Sessantanove anni dopo la chiusura di Auschwitz, ACF Fiorentina e Regione Toscana rinnovano il proprio rifiuto per qualsiasi forma di discriminazione e razzismo in occasione del "Giorno della Memoria 2014" lunedì prossimo 27 gennaio.

Così anche quest’anno, prima del fischio d’inizio dell’incontro di Coppa Italia, alcuni atleti del settore giovanile della Fiorentina esporranno uno striscione per dire "No al razzismo" e per ricordare con forza l’importanza e l’attualità di questo messaggio.

Anche Manuel Pasqual e Juan Cuadrado hanno voluto ribadire, a nome della squadra e della società, l’impegno comune nella lotta all’odio e all’intolleranza razziale.

Friday, 09 May 2014 – 08:19

Giorno della memoria

Gio, 23/01/2014 – 16:52 — La Redazione

Sessantanove anni dopo la chiusura di Auschwitz, ACF Fiorentina e Regione Toscana rinnovano il proprio rifiuto per qualsiasi forma di discriminazione e razzismo in occasione del "Giorno della Memoria 2014" lunedì prossimo 27 gennaio.

Così anche quest’anno, prima del fischio d’inizio dell’incontro di Coppa Italia, alcuni atleti del settore giovanile della Fiorentina esporranno uno striscione per dire "No al razzismo" e per ricordare con forza l’importanza e l’attualità di questo messaggio.

Anche Manuel Pasqual e Juan Cuadrado hanno voluto ribadire, a nome della squadra e della società, l’impegno comune nella lotta all’odio e all’intolleranza razziale.