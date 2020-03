I volontari della Croce Rossa di rientro da Bergamo in quarantena in viale Guidoni

Mer, 25/03/2020 - 15:17 — La redazione

Alcuni volontari della Croce Rossa di Firenze di rientro nelle prossime ore da Bergamo nel capoluogo della Toscana trascorreranno la quarantena nell'area di viale Guidoni, allestita dalla Protezione Civile.

L'area fu attrezzata circa una settimana fa nel nel parcheggio scambiatore per ospitare in isolamento per 14 giorni coloro che sono stati a contatto con persone positive al Cornovisus, positivi non sintomatici, o in via di negativizzazione.

La struttura consiste in 30 moduli alloggiativi prefabbricati, ciascuno dotato di arredi e bagno, oltre ad altri 3 moduli di logistica, infermeria e segreteria, che permetteranno la permanenza di un singolo assistito a cui verranno forniti assistenza e pasti all'interno del modulo.

“Avevamo attrezzato questa area – ha ricordato la vicesindaca di Firenze e assessora alla protezione civile Cristina Giachi – come extrema ratio. Chi si occupa di emergenza lo sa: ci sono momenti nei quali occorre solo prepararsi. E allora a Firenze la protezione civile ha predisposto un campo mobile a parziale biocontenimento”. “A contattarci è stata proprio la Croce Rossa, che conosce il campo per aver aiutato nell'allestimento con i suoi volontari – ha spiegato la vicesindaca - qui abbiamo vere e proprie strutture abitative per una o due persone, con i servizi e tutto il necessario per ospitare persone in isolamento. Un luogo perfetto per isolare volontari che fino a poche ore fa hanno prestato servizio a Bergamo, la città più colpita dall’epidemia e che per primi hanno chiesto essi stessi di poter usufruire della struttura lasciando gli alberghi a disposizione dei cittadini".

“Ringrazio l’ufficio protezione civile del Comune di Firenze, e i nostri volontari – ha concluso – perché sono stati preziosi, e lavorando senza sosta hanno attrezzato un’area con strutture abitative che hanno riscaldamento, servizi, aria condizionata. E' già attiva una segreteria ed un’infermeria con la sorveglianza della polizia municipale e di turno di volontari”.

