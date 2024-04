Calciomercato: l'australiano Brillante in arrivo alla Fiorentina | Il Sito di Firenze

Sunday, 13 July 2014 – 22:39

È un centrocampista

Ven, 11/07/2014 – 15:52 — La Redazione

La Fiorentina è vicinissima a chiudere l’acquisto dell’australiano Brillante. Classe 1993, è in forza al club australiano Newcastle Jets. Dotato di capacità di interdizione, può ricoprire il ruolo di centrocampista o difensore. È lo stesso sito ufficiale del club a dare la notizia che sono stati concordati con la Fiorentina i termini per il trasferimento del giocatore. Brillante dovrebbe arrivare in Italia nel weekend, sottoporsi alle visite mediche, poi la firma del contratto e la partenza per raggiungere i nuovi compagni nel ritiro estivo di Moena.

