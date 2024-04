Via libera alla mozione di Fittante (IdV): "No all’accesso nelle mura arnolfiane" | Il Sito di Firenze

Wednesday, 06 August 2014 – 03:04

Bus turistici

Mar, 01/04/2014 – 16:06 — La Redazione

"Vietare ai maxi bus turistici l’accesso entro la zona delimitata dalle antiche mura Arnolfiane, consentire ai bus che costeggino le mura ma lascino i turisti nei punti di accesso come Porta Romana e piazza Piave e predisporre un piano che da qui a 5 anni porti a far transitare nell’area bus Ataf di dimensioni ridotte alimentati a metano o elettrici”. E’ la proposta del capogruppo dell’IdV Giovanni Fittante contenuta nella mozione approvata oggi dal Consiglio comunale. "E’ necessario – dice Fittante – porre fine all’assedio al centro storico da parte di questi torpedoni e salvaguardare la vivibilità e qualità urbana di un pezzo importante della città come ad esempio l’Oltrarno".

