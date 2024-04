Tramvia: 850 giorni per la linea 2 e 1.200 per la linea 3 | Il Sito di Firenze

Una firma per far riprendere i cantieri della tramvia a Firenze. L’altro ieri a Roma è stato siglato il nuovo contratto di finanziamento ai soggetti privati da parte di Cassa Depositi e Prestiti, MPS Capital Service e Banca IMI (Intesa San Paolo). Si tratta del cosiddetto closing finanziario che chiude la partita dei finanziamenti privati garantendo quindi l’apertura dei cantieri dopo lo stop dei lavori.

Iniziati nel novembre 2011, i cantieri si erano infatti fermati per la mancanza della conferma dei finanziamenti privati necessari cui si sono aggiunti i successivi problemi societari, con istanze di fallimento, che hanno coinvolto alcuni soci del concessionario (prima la Baldassini Tognozzi Pontello e Consorzio Etruria, poi Impresa SpA). La vicenda societaria si è chiusa a ottobre con la cessione della partecipazione detenuta da Impresa Spa, nel frattempo finita in amministrazione straordinaria, a Grandi Lavori Fincosit.

È stato firmato dal Comune e dal concessionario anche l’atto aggiuntivo alla convenzione di concessione del sistema tranviario, epilogo di una serie di atti approvati nelle ultime settimane dalla giunta comunale: il 25 marzo la revisione della convenzione di concessione che ha recepito le modifiche al progetto richieste dall’amministrazione comunale nel 2011 e il riequilibrio del ‘piano economico finanziario’ con nuovi finanziatori privati, Cassa Depositi e Prestiti, MPS Capital Service, e Banca IMI del gruppo Intesa San Paolo.

Le operazioni di fronte al notaio sono andate avanti 13 ore. In dettaglio sono stati sottoscritti tra Comune, concessionario Tram di Firenze SpA e banche il nuovo contratto che assicura la quota privata del finanziamento e l’atto aggiuntivo alla convenzione di concessione del sistema tranviario fiorentino.

Alcune operazioni di firma hanno coinvolto anche i precedenti enti finanziatori e durante la durante la giornata è stato necessario effettuare con cadenza prefissata numerosi bonifici.

I lavori, secondo programma, dureranno 850 giorni per la linea 2 e 1.200 per la linea 3; prenderanno il via con i cantieri di Peretola-viale Guidoni per la linea 2 dove verrà realizzato un tratto di tramvia in trincea sotto il piano stradale, e di viale Morgagni e viale Strozzi per la linea 3.

Nel primo caso sarà realizzata la sede tranviaria dove attualmente sono già stati spostati i sottoservizi e nel secondo caso saranno realizzate le prime opere propedeutiche alla realizzazione dei sottovia stradali tra gli itinerari viale Milton-viale Strozzi e viale Lavagnini-viale Strozzi e la futura sede tranviaria.



Una firma per far riprendere i cantieri della tramvia a Firenze. L’altro ieri a Roma è stato siglato il nuovo contratto di finanziamento ai soggetti privati da parte di Cassa Depositi e Prestiti, MPS Capital Service e Banca IMI (Intesa San Paolo). Si tratta del cosiddetto closing finanziario che chiude la partita dei finanziamenti privati garantendo quindi l’apertura dei cantieri dopo lo stop dei lavori.

Iniziati nel novembre 2011, i cantieri si erano infatti fermati per la mancanza della conferma dei finanziamenti privati necessari cui si sono aggiunti i successivi problemi societari, con istanze di fallimento, che hanno coinvolto alcuni soci del concessionario (prima la Baldassini Tognozzi Pontello e Consorzio Etruria, poi Impresa SpA). La vicenda societaria si è chiusa a ottobre con la cessione della partecipazione detenuta da Impresa Spa, nel frattempo finita in amministrazione straordinaria, a Grandi Lavori Fincosit.

È stato firmato dal Comune e dal concessionario anche l’atto aggiuntivo alla convenzione di concessione del sistema tranviario, epilogo di una serie di atti approvati nelle ultime settimane dalla giunta comunale: il 25 marzo la revisione della convenzione di concessione che ha recepito le modifiche al progetto richieste dall’amministrazione comunale nel 2011 e il riequilibrio del ‘piano economico finanziario’ con nuovi finanziatori privati, Cassa Depositi e Prestiti, MPS Capital Service, e Banca IMI del gruppo Intesa San Paolo.

Le operazioni di fronte al notaio sono andate avanti 13 ore. In dettaglio sono stati sottoscritti tra Comune, concessionario Tram di Firenze SpA e banche il nuovo contratto che assicura la quota privata del finanziamento e l’atto aggiuntivo alla convenzione di concessione del sistema tranviario fiorentino.

Alcune operazioni di firma hanno coinvolto anche i precedenti enti finanziatori e durante la durante la giornata è stato necessario effettuare con cadenza prefissata numerosi bonifici.

I lavori, secondo programma, dureranno 850 giorni per la linea 2 e 1.200 per la linea 3; prenderanno il via con i cantieri di Peretola-viale Guidoni per la linea 2 dove verrà realizzato un tratto di tramvia in trincea sotto il piano stradale, e di viale Morgagni e viale Strozzi per la linea 3.

Nel primo caso sarà realizzata la sede tranviaria dove attualmente sono già stati spostati i sottoservizi e nel secondo caso saranno realizzate le prime opere propedeutiche alla realizzazione dei sottovia stradali tra gli itinerari viale Milton-viale Strozzi e viale Lavagnini-viale Strozzi e la futura sede tranviaria.