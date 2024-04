Domani 8 giugno Lungoungiorno e Fierucola d'Estate | Il Sito di Firenze

Appuntamento di inizio estate per Lungoungiorno+Fierucola. Domenica 8 giugno infatti si potrà scoprire l’originale unione tra l’artigianato artistico e lo storico mercato della Fierucola con i suoi agricoltori e i suoi artigiani in orario serale, dalle 17 alle 24, immersi nel verde del chiostro del Vecchio Conventino, avvolti nelle luci suggestive delle Lanterne di San Giovanni e dalla musica del dj set di Alessandro Gigli.

Stessa formula ma in chiave più suggestiva dunque per l’evento ormai consolidato nel panorama fiorentino, e che mira ad aprire al pubblico i segreti dei maestri artigiani e dei produttori biologici. Il pubblico dei curiosi troverà laboratori, botteghe aperte, produttori locali; e poi la possibilità di fermarsi a gustare qualche piatto tipico e la grigliata nel chiostro, a bere un bicchiere di vino e di birra mentre il dee jay animerà di note lo spazio dentro e fuori dalle botteghe con una super funk selection di vinili funk da fine anni ‘60 fino alla prima disco anni ‘70.

L’ingresso a Lungoungiorno+Fierucola è libero, dalle 17 alle 24.

L’edizione d’estate mette al centro il legame con la campagna e le tradizioni fiorentine. Come sempre protagonisti i laboratori artigiani, in particolare quello per realizzare le lanterne di San Giovanni e quello dedicato agli intrecci di paglia e fibre per realizzare cesti e canestri.

Il dettaglio dei laboratori è su www.fondazioneartigianato.it Per partecipare è sufficiente prenotarsi con una email a laboratori@fondazioneartigianato.it o telefonando allo 055/2322269; i laboratori sono a pagamento (6 euro) e si svolgono a rotazione, dalle 17.30 alle 20.00.

Il Vecchio Conventino si trova a Firenze, in via Giano della Bella 20/1, in zona Porta Romana, a 200 mda piazza Tasso. Per tutte le info e prenotazioni info@fondazioneartigianato.it, 055 2322269 .

