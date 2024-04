78ª Mostra dell'Artigianato: ieri grande successo di visitatori. Oggi e domani si replica | Il Sito di Firenze

Grande successo di visitatori, ieri, per la 78/a edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato. Alla Fortezza da Basso di Firenze, visto il giorno festivo, si sono formate lunghe code alle biglietterie e, soprattutto nel pomeriggio, traffico intenso attorno alla sede della mostra: impossibile trovare un parcheggio. Anche per oggi e domani è prevista una grande affluenza.

Di seguito il programma degli eventi di oggi (sabato 26 marzo) e domani.

10,15 – 11,45

Corso di Macramè “Gufetto” a cura di Il Club del Punto in Croce

Sprone – Pal. Lorenese

10,00 – 19,30

Attività Spazio Bimbi: Canzoniere a cura de I’Brucomela Animazione

Sala della Scherma

11,00 – 12,30

“Il riuso: tubi in pvc” laboratorio riciclo creativo per adulti a cura di Associazione

Heyart

Pal. Lorenese

11,00 – 13,00

Dimostrazioni di Cake Design “Modelling” a cura dell’Officina del Dolce, presso lo

spazio: Dolci Arti..Squisiti Mestieri

Pad. Spadolini – Attico

11,30 – 12,30

Concerto “I suoni e canti dell’universo” (campane tibetane, mantra e flauto) a cura

di Ida Dwani Esposito, presso lo spazio: Bellezza e Benessere

Pad. Nazioni

12,00 – 13,30

Corso “NODI Cinesi” e “Gobelin” a cura di Il Club del Punto in Croce

Sprone – Pal.

Lorenese

12,30 – 15,30

Introduzione alla Naturopatia a cura di Na.me, presso lo spazio: Bellezza e

Benessere

Pad. Nazioni

13,45 – 15,15

Corso di Punto in Croce a cura di Il Club del Punto in Croce

Sprone – Pal. Lorenese

14,00 – 16,00

Dimostrazioni di Cake Design “Tecniche di base” a cura dell’Officina del Dolce,

presso lo spazio: Dolci Arti..Squisiti Mestieri

Pad. Spadolini – Attico

15,00 – 16,30

“Dalla cassetta alla tovaglietta” laboratorio reciclo creativo per adulti e bambini a

cura di Associazione Heyart

Pal. Lorenese

15,30 – 17,00

Corso “Trapunto Fiorentino” e “Sfilature” a cura di Il Club del Punto in Croce

Sprone – Pal. Lorenese

16,00 – 18,30

Make Up Motion e Moda – Dimostrazione dal vivo a cura di Le Sette Bellezze,

presso lo spazio: Bellezza e Benessere

Pad. Nazioni

17,00 – 18,30

Conferenza:”Iran ricchezza da svelare” a cura di CICE Italia

Teatro Lorenese

17,00 – 19,00

Dimostrazioni di Cake Design “Wedding Cake” a cura di Carta Zucchero, presso lo

spazio: Dolci Arti..Squisiti Mestieri

Pad. Spadolini – Attico

17,15 – 18,45

Corso di “Patchwork su carta” e “Ricamo su telaio” a cura di Il Club del Punto in

Croce

Sprone – Pal. Lorenese

17,30 – 19,00

“Ricicla e suona (maracas) laboratorio reciclo creativo per bambini dai 3 ai 12 anni

a cura di Associazione Heyart

Pal. Lorenese

20,00 – 22,00

Dimostrazioni di Cake Design “Torta Orsetti” a cura di Giovanna Bilello, presso lo

spazio: Dolci Arti..Squisiti Mestieri

Pad. Spadolini – Attico

20,30 – 21,30

Abbronzatura Spray Americana – Dimostrazione dal vivo a cura di Professional

Style, presso lo spazio: Bellezza e Benessere

Pad. Nazioni

21,00 – 22,30

Concerto musica tradizionale iraniana a cura di CICE Italia

Teatro Lorenese

La mostra resterà aperta fino al primo maggio con orario 10-23 (il 1° maggio chiusura alle ore 22).

Nella foto: la coda alla biglietteria ieri, 25 aprile 2014

