Domani il Quartetto Cherubini in concerto all'auditorium di S. Stefano al Ponte

Sab, 19/10/2019 - 17:23 — La redazione

Due violini costruiti a quasi un secolo di distanza da Luigi ed Ettore Cavallini, una viola plasmata da Dario Vettori e un violoncello più recente, uscito dal laboratorio di Claudio Arezio.

Strumenti straordinari affidati al Quartetto Cherubini, domenica 20 ottobre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte (ore 21 – biglietto 10 euro), per i Concerti della Liuteria Toscana.

In programma due pagine note del catalogo mozartiano, “Adagio e fuga in do minore per quartetto d'archi, K 546” e “Quartetto per archi n. 18 in la maggiore, K 464”. E poi, il capolavoro “Il re degli Elfi” di Franz Schubert, dalla ballata di Goethe, nella trascrizione per archi, e l’elegia “Crisantemi” Giacomo Puccini.

Sul palco Daria Nechaeva e Neri Nencini ai violini, Marco Gallina alla viola e Leonardo Ascione al violoncello.

A Firenze da ottobre a dicembre 2019, i Concerti della Liuteria Toscana celebrano l’arte liutaria di ieri di oggi. Alcuni strumenti, di valore storico, sono stati restaurati proprio la rassegna e risuoneranno per la prima volta dopo decenni.

Biglietto posto unico 10 euro, prevendite in corso nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita e online e su www.ticketone.it.

Il festival è organizzato da Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e Fondazione CR Firenze. Si ringraziano per l’ospitalità Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze.

Programma concerto

W.A. Mozart Adagio e fuga in do minore per quartetto d'archi, K 546

W.A. Mozart Quartetto per archi n. 18 in la maggiore, K 464

F. Schubert Erlkönig: Wer reitet so spät, op. 1, D. 328 (trascrizione per quartetto)

G. Puccini Crisantemi

Info concerti

Cell. 339 1632869 - 334 6006361

www.orchestrafiorentina.it - [email protected]

Biglietto posto unico

10 euro