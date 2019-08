Donna di 45 anni muore in vacanza in Thailandia

Lun, 26/08/2019 - 18:42 — La redazione

Tragica vacanza in Thailandia per una 45enne residente a Scandicci, che è morta in un incidente stradale alcuni giorni nel tratto di strada tra Sukhothai e Lampang.

La vittima si chiama Patrizia Murgo, era originaria della Puglia ma da molti anni era residente nei pressi di Firenze. La donna è deceduta per le ferite riportate nell'incidente in cui è stato coinvolto il pulmino su cui viaggiava insieme al compagno, anche lui rimasto ferito, e ad una comitiva di turisti.

Secondo quanto ricostruito, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada rovesciandosi. Per Patrizia Murgo non c'è stato niente da fare, nonostante i soccorsi siano stati immediati.

Indagini in corso da parte delle autorità locali per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Foto dal sito Thairath.com.th