Cna Pisa, dopo stop sull'aeroporto di Firenze puntare sul 'Galilei'

Sab, 15/02/2020 - 15:50 — La redazione

"La sentenza del Consiglio di Stato produce il probabile effetto di rallentare o addirittura allontanare i programmi di investimento sull'aeroporto di Peretola (Firenze, ndr).

Crediamo che oggi sia quindi opportuno concentrare l'attenzione su Pisa, perché tutto il sistema economico e civile della Toscana ha bisogno di infrastrutture che possano accogliere il crescente volume di viaggiatori sia per turismo che per lavoro". Lo afferma il presidente della Cna di Pisa, Francesco Oppedisano. "Un 'Galilei' potenziato - sottolinea il presidente degli artigiani - può dare una forte risposta ed è un valore aggiunto per tutta la Toscana, sarebbe sbagliato vederlo solo in ottica campanilistica. Il Piano di sviluppo è pronto da tempo e ha già superato tutti gli ostacoli burocratici. Serve solo avviare la fase di affidamento dei lavori e cantierizzazione. Le imprese che rappresento sono pronte a fare la loro parte e si attendono che gli investimenti possano partire presto per cogliere ulteriori potenzialità di sviluppo". Tuttavia lo stop a Peretola, secondo Oppedisano, "ci rimanda all'effetto di un intreccio troppo spesso perverso fra burocrazia, giustizia e norme non chiare (peraltro in questo caso in materia di una sacrosanta tutela ambientale e della salute pubblica) ed è quindi necessario che il Paese si muova con decisione verso la semplificazione e la chiarezza su tempi e modalità per poter portare a termine un investimento".