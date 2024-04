Firenze: le celebrazioni per San Giovanni. I Fiorini d'Oro. Alle 22 i "fochi" | Il Sito di Firenze

Thursday, 26 June 2014 – 04:02

Festa del Patrono

Mar, 24/06/2014 – 13:31 — La Redazione

Oggi Firenze festeggia il suo patrono San Giovanni. Stamani le messe in Battistere e nel Duomo (quest’ultima officiata dal Cardinale Giuseppe Betori), il corteo della Repubblica Fiorentina ha percorso le vie del Centro Storico per raggiungere Palazzo Vecchio. Nel primo pomeriggio nel salone dei 500 la consegna dei Fiorini d’Oro al Cardinale Betori, il rabbino della comunità ebraica Joseph Levi, l’Accademia delle Arti del Disegno, la fondazione Angeli del Bello e il presidente della comunità islamica fiorentina Elzir Izzeddin.

Stasera dalle 20:30 sul lungarno della Zecca Vecchia il concerto della banda nazionale della Polizia. Alle 22 gli attesissimi "fochi" sparati dal piazzale Michelangelo che richiameranno sui lungarni migliaia di cittadini e turisti. Unica pecca: la cancellazione della finale del Calcio Storico Fiorentino.

