Lavori alla rete idrica – Venerdì rubinetti a secco in via San Niccolò | Il Sito di Firenze

Gio, 13/02/2014 – 02:10 — La Redazione

Per lavori alla rete idrica, domani, venerdì 14 febbraio a partire dalle 8.30, sarà sospesa l’erogazione idrica in via San Niccolò (numeri civici dal 2 al 46, dal 2/r al 60/r, dal 1 al 61 e dal 1/r al 57/r ). I lavori termineranno nel tardo pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’ intervento sarà effettuato il primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con la cittadinanza per i disagi che questi lavori, comunque indispensabili, potranno procurare.

