Aeroporto di Firenze: il MIBAC non ricorre contro la sentenza del TAR

Mer, 31/07/2019 - 18:24 — La redazione

Il ministero dei Beni culturali ha comunicato all'Avvocatura dello Stato che non intende ricorrere presso il Consiglio di Stato contro le sentenze del Tar della Toscana che hanno annullato il decreto di Via per il masterplan di potenziamento dell'aeroporto di Firenze. Secondo quanto si apprende, il Mibac il 27 maggio aveva già trasmesso all'Avvocatura distrettuale dello Stato la propria decisione di non ritenere opportuna una eventuale impugnazione da parte del Ministero. Comunicazione, si apprende adesso, reiterata in data odierna. (ANSA)