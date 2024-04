World League: Italia – Usa 3 a 0 – Ottimo esordio per gli Azzurri | Il Sito di Firenze

Sunday, 20 July 2014 – 06:38

Mandela Forum

Mer, 16/07/2014 – 22:25 — La Redazione

Prima giornata della World League di pallavolo oggi al Mandela Forum di Firenze. Ottima l’affluenza di pubblico che in occasione della gara degli azzurri si è distinto con un tifo assordante. Nel pomeriggio la sfida tra Iran e Russia, alle 20:30 Italia – USA. Nella partita inaugurale si è imposta la Russia per 3 set a 2 (18-25, 25-18, 25-21, 35-37, 15-8).

L’Italia ha chiuso i primi due set portandosi sul parziale di 2 a 0, nel terzo la reazione degli Stati Uniti, ma gli Azzurri, sempre in svantaggio, sono riusciti a portarsi sul 24 a 24 e si sono aggiudicati il set per 26 a 24 e il 3 a 0 finale.

Questi i set: 25 – 22; 25, 21; 26 – 24.

D.M.

Sunday, 20 July 2014 – 06:38

Mandela Forum

Mer, 16/07/2014 – 22:25 — La Redazione

Prima giornata della World League di pallavolo oggi al Mandela Forum di Firenze. Ottima l’affluenza di pubblico che in occasione della gara degli azzurri si è distinto con un tifo assordante. Nel pomeriggio la sfida tra Iran e Russia, alle 20:30 Italia – USA. Nella partita inaugurale si è imposta la Russia per 3 set a 2 (18-25, 25-18, 25-21, 35-37, 15-8).

L’Italia ha chiuso i primi due set portandosi sul parziale di 2 a 0, nel terzo la reazione degli Stati Uniti, ma gli Azzurri, sempre in svantaggio, sono riusciti a portarsi sul 24 a 24 e si sono aggiudicati il set per 26 a 24 e il 3 a 0 finale.

Questi i set: 25 – 22; 25, 21; 26 – 24.

D.M.