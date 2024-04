Via del Ghirlandaio, incendiano motorini: sono 3 fiorentini ventenni – Foto | Il Sito di Firenze

Friday, 01 August 2014 – 03:01

Sono stati visti dai residenti

Dom, 27/07/2014 – 19:02 — Donato Mongatti

Stanotte in via del Ghirlandaio a Firenze, poco prima dell’alba, i residenti sono stati svegliati dalle fiamme che si sono levate da un gruppo di motorini parcheggiati negli spazi di pertinenza. 4 mezzi sono andati completamente distrutti, uno è rimasto gravemente danneggiato ed un altro ha riportato lievi danni. Annerita la facciata del prospiciente palazzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia.

“Stamani ho trovato questa brutta sorpresa – racconta a Il Sito di Firenze un proprietario di uno scooter coinvolto – abito in questa strada. Ho sporto denuncia e poi, parlando con i residenti, ho appreso che hanno visto gli autori dell’incendio. Erano tre ragazzi ventenni, italiani, che parlavano con accento fiorentino. Uno di loro lo hanno visto anche in faccia, ma quando sono arrivate le Forze dell’Ordine avevano già fatto perdere le loro tracce”.

Sembra che i tre abbiano appiccato le fiamme usando la benzina rubata a una moto parcheggiata non lontano, raccogliendola in una bottiglia prelevata dal vicino cassonetto della raccolta differenziata.

“Oltre al motorino – prosegue – avevo anche l’auto parcheggiata qui, è a GPL, alla fine – sottolinea – è andata bene: poteva succedere un disastro”.

