Magherini, Nardella: "La famiglia ha il diritto di conoscere la verità" | Il Sito di Firenze

Sunday, 20 July 2014 – 03:57

"Un errore la strumentalizzazione politica"

Ven, 18/07/2014 – 02:21 — La Redazione

“Ripeto quello che ho detto personalmente ad alcuni componenti della famiglia Magherini: come tutti i cittadini la famiglia ha diritto ad avere giustizia e conoscere la verità”. Lo ha dichiarato ieri il Sindaco di Firenze Dario Nardella, dopo che in Consiglio Comunale è stata discussa un’interrogazione sulla morte di Riccardo Magherini, avvenuta in strada a Firenze dopo che l’uomo era stato fermato dai Carabinieri in stato confusionale.

“Se vi sono delle responsabilità individuali è bene che queste emergano. Abbiamo fiducia nel lavoro della magistratura, ma sarebbe un errore strumentalizzare politicamente quest’avvenimento, confondendo il ruolo dell’Arma con le responsabilità eventuali di singole persone. La gratitudine che abbiamo per l’Arma – ha sottolineato – resta intatta così come il desiderio che la famiglia Magherini sappia la verità. Queste due cose – ha concluso – sono per noi irrinunciabili”.

