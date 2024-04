Calcio Storico Fiorentino 2013, Azzurri-Verdi 8-0 | Il Sito di Firenze

Monday, 16 June 2014 – 09:07

santa croce

Santa Croce contro San Giovanni

Dom, 16/06/2013 – 19:05 — Matteo Cali

Tutto pronto in piazza Santa Croce per la seconda semifinale del Torneo 2013 del Calcio Storico Fiorentino dove dalle 17, dopo l’arrivo del Corteo della Repubblica Fiorentina, scenderanno in campo gli Azzurri di Santa Croce contro i Verdi di San Giovanni. La vincitrice affronterà i Bianchi di Santo Spirito che ieri hanno sconfitto i Rossi per tre cacce a zero. Magnifico Messere della partita sarà il capitano della Fiorentina Manuel Pasqual.

Nonostante il caldo torrido in piazza si registra il tutto esaurito, colpo d’occhio suggestivo per le due curve.

E’ già arrivato il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi che ci saluta annunciando di "andare a prendere Pasqual".

Sta per fare il suo ingresso in campo il Corteo della Repubblica Fiorentina, mentre Pif per Mtv continua a registrare divertito.

Anche i colori sono entrati in campo e sono pronti allo schieramento per il saluto.

Partiti! Viva Fiorenza!

Subito caccia Azzurra con un tiro scagliato dalla distanza, 1-0

ancora i ragazzi di Santa Croce, azione corale e 2-0

Azzurri totalmente padroni del campo, anche se perdono un calciante infortunato, e realizzano la terza caccia. 3-0

Ancora caccia Azzurra in fuga solitaria 4-0

5-0, Azzurri totalizzanti. La gara si avvia alla fine

Gli Azzurri non si fermano 7-0

Scaramucce sugli spalti tra Rossi e Bianchi.

Cappotto Azzurro, 8-0

Finisce la seconda semifinale con la vittoria dei calcianti di Santa Croce che il 24 affronteranno i Bianchi di Santo Spirito

